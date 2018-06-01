"Toplumun özlediği bir sinerji yakalandı"

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, Belediye Başkanlığı seçiminde Toplumcu Demokrasi Partisi yanında, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Yeni Kıbrıs Partisi ve Bağımsızlık Yolu’nun adaylığına verdiği destekle toplumun özlediği bir sinerji yakalandığını vurguladı.

Şüphesiz Lefkoşa Kazanacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, belediyenin batırılmış döneminden sorumlu yönetim ile ilgili neler yapıldığı sorusuyla çok sık karşılaştığını kaydederek, LTB’nin kendi iç disiplin soruşturmasını yaptığını, ve söz konusu dönemin başkanına dava açtıklarını ifade etti. Harmancı kamu davasının yürütülebilmesi için polis ve savcılık raporlarının tamamlanması gerektiğini, ancak polisteki dosyanın 2015’ten bu yana hala tamamlanmadığını kaydederek, “geciken adalet, adalet değildir” diye konuştu.

Harmancı dün öğleden sonra Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası(KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı (KTOEÖS) ziyaret ederek KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ile Mali Sekreter Mustafa Baybora ve KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve bazı KTOEÖS yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

“Hem LTB , hem de çalışan artık ileriye bakabiliyor”

LTB’nin 2011-2012 döneminde fonksiyonlarını yerine getiremeyen bir belediye haline getirildiğini anımsatan Harmancı, LTB’yi bankalar ve piyasaya olan borçlarından arındırıp, yatırım yapabilen ve hizmet verebilen bir belediye haline getirdiklerini vurguladı ve “Çalışma barışını sağladık. Hem yönetim, hem çalışan artık ileriye bakabiliyor” dedi.

“Her şeyin parayla olmadığını kanıtladık”

Harmancı, gerek kadın hakları, gerekse çocuk hakları konusunda attıkları adımların, engelsiz bir Lefkoşa yaratma adına gösterdikleri çabanın aslında her şeyin parayla olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

“Sendikalar ve sivil toplum örgütleriyle, iş birliği ve uyum içinde bir belediyeyiz. Sizlerin ve tüm Lefkoşa’nın desteğiyle LTB’yi ayaklarının üzerine kaldırıp prestijini geri kazandırdığımız gibi, önümüzdeki dönemde Lefkoşa’yı hep beraber ileriye taşıyacağız” diye konuşan Harmancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu dönemde aradığımız sinerjiyi yakaladık. Toplumcu Demokrasi Partisi yanında, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Yeni Kıbrıs Partisi ve Bağımsızlık Yolu da bizlerle birlikte. Bu çok olumlu bir gelişme. Şüphesiz Lefkoşa kazanacak.”

“Geciken adalet, adalet değildir”

LTB Başkanı ve Başkan adayı Mehmet Harmancı, Başkent Lefkoşa’nın sıkıntılı döneminden sorumlu geçmiş yönetimi ile ilgili ne gibi adımlar atıldığı sorusuyla sık karşılaştığına da işaret ederek, konuya açıklık getirdi. Harmancı, LTB’nin kendi iç disiplin soruşturmasını yaptığını ve söz konusu dönemin başkanına dava açtıklarını ifade etti. Harmancı, kamu davasının yürütülebilmesi için polis ve savcılık raporlarının tamamlanması gerektiğini, ancak polisteki dosyanın 2015’ten bu yana hala tamamlanmadığını kaydederek, “geciken adalet, adalet değildir” diye konuştu.

