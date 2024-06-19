Töre'den bayram ziyareti

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, çeşitli derneklerin yanı sıra, köy kahveleri ve bazı evleri de ziyaret eden Zorlu Töre, vatandaşların bayramını kutladı.

Bayramda yaşanan huzur ve mutluluğun, bayramdan sonra da devam etmesi temennisini dile getiren Töre, özellikle Gazze’de yaşanan katliamın son bulması için girişimlerin hızlandırılması gerektiğini söyledi.Kıbrıs Türklerinin Anavatan Türkiye’den aldığı güç ve destekle yoluna devam ettiğini ifade eden Töre, önümüzdeki dönemde özellikle Türk dünyasıyla ilişkilerin daha da güçlenmesi için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.Bu yıl Mutlu Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü olduğunu anımsatan Töre, devlet ve hükümet yetkilerinin 50. yıla yakışır hazırlıklar yaptığını belirtti.