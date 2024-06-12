Tozlu hava geliyor...

Daireden yapılan açıklamada, kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratmasının beklediği belirtildi.
Açıklamada, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.
Daireden yapılan açıklamada, kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratmasının beklediği belirtildi.
Açıklamada, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.
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