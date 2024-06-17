  • BIST 10471.32
  • Altın 2439.991
  • Dolar 32.6918
  • Euro 34.9752
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKaraciğer yağlanmasına işaret eden bu belirtilere dikkat!

Trafik denetimleri 175 araç sürücüsü rapor edildi

» »
Trafik denetimleri 175 araç sürücüsü rapor edildi
Trafik denetimleri 175 araç sürücüsü rapor edildi

16.06.2024 tarihinde, ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu;  toplam 1,625 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 175 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 sürücü tutuklanmış ve 51 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

68’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

44’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

9’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

4’ü sigortasız araç kullanmak

3’ü tehlikeli sürüş yapmak ve

40’ı diğer trafik suçlarından oluşmaktadır. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğancı'da arazi yangını16 Haziran 2024 Pazar 10:30
  • Müstahdem tarafından hırsızlık16 Haziran 2024 Pazar 10:12
  • 46 Yaşında Aniden Vefat etti...16 Haziran 2024 Pazar 10:10
  • Tatar, TMT mücahidi, gazi ve şehit yakınlarını ziyaret etti16 Haziran 2024 Pazar 10:05
  • Gıda Mühendisleri Odası, 'Kurban Bayramı'nda gıda güvenliği konusunda halkı uyardı16 Haziran 2024 Pazar 10:01
  • Trafik kazasında yaşamını yitiren Naveed Akbar’ın arkadaşları, uluslararası öğrencilere yönelik koruma talep etti16 Haziran 2024 Pazar 09:57
  • Kurban Bayramı tüm yurtta kutlanıyor16 Haziran 2024 Pazar 09:54
  • Ataoğlu seçim anketlerini eleştirdi: Baraj altı gösterilmemiz algı oyunudur16 Haziran 2024 Pazar 09:52
  • Gençler birliği Büyük Kadınlar Basketbol Liginde DAÜ'yü yenerek Finale kaldı...15 Haziran 2024 Cumartesi 20:13
  • Başbakan Üstel, tüm halkın, milletin ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutladı15 Haziran 2024 Cumartesi 16:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti