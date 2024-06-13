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Trafik denetimleri hız kesmiyor... 416 araç sürücüsü daha rapor edildi!

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Polis ekipleri trafik denetimlerine devam ediyor. Son yapılan denetimlerde 416 araç sürücüsü daha rapor edildi.
Trafik denetimleri hız kesmiyor... 416 araç sürücüsü daha rapor edildi!

12.06.2024 tarihinde, ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu toplam 2378 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 416 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 35 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

154’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

29’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

29’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

12’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

2’si sigortasız araç kullanmak 

1’i trafik ışıklarına uymamak ve

168’i ise diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.

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