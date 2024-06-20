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Trafik denetimlerinde 2 bin 592 cezai işlem

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KKTC'de 10-16 Haziran tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu toplam 2 bin 592 cezai işlem yapıldı.
Trafik denetimlerinde 2 bin 592 cezai işlem

Polis tarafından kesilen trafik cezalarında 1043 kez sürat, 15 kez tehlikeli, 37 kez dikkatsiz, 130 kez seyrüsefer ruhsatsız, 9 kez sürüş ehliyetsiz, 137 kez alkollü, 176 kez emniyet kemersiz, 40 kez sigortasız araç kullanma suçu rapor edildi.

 

Ayrıca seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 192, trafik levha ve işaretlerine uymamaktan 108, trafik ışıklarına uymamaktan 11, muayenesiz araç kullanmaktan 49, yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmaktan 138, özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmaktan 113, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmaktan 11, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmaktan 12 ve 678 diğer trafik suçlarından ileri işleme gidildi.

228 araç trafikten men edilirken, 8 sürücü de tutuklandı.

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