Trafik kazasında ölen gencin yakınları adalet arıyor

Olayın meydana geldiği yerde eylem yapan talihsiz gencin yakınları “bu kaza değil cinayettir” sloganları attı ve adalet talep etti.

Gemikonağı’nda deniz kenarındaki bank üzerine arkadaşı ile oturduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Eren Erdoğan’ın kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Naveed Akbar’ın yakınları, alkollü ve süratli olan araç sürücüsünün yargılanması için eylem yaptı.

Olayın meydana geldiği yerde eylem yapan talihsiz gencin yakınları “bu kaza değil cinayettir” sloganları attı ve adalet talep etti.

Eylem sırasında konuşan Naveed Akbar’ın nişanlısı Aycan Taliman, nişanlısını yaşamdan koparan kişinin yargılanmasını istedi.

Naveed Akbar’ın ailesi, Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’ne de başvurdu ve failin yargı önüne çıkarılmasını istedi. Aileler ayrıca cenazenin Pakistan’a taşınması konusunda da elçilikten yardım talep etti.

15 Haziran gecesi Gemikonağı’nda meydana gelen kazada, alkollü olduğu belirlenen Mehmet Eren Erdoğan’ın yönetimindeki araç, deniz kenarında oturan Naveed Akbar’a çarparak ölümüne neden olmuştu. Araç çarpmanın etkisiyle denize düşmüştü!