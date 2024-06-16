Trafik kazasında yaşamını yitiren Naveed Akbar’ın arkadaşları, uluslararası öğrencilere yönelik koruma talep etti

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Gemikonağı’nda dün meydana gelen trafik kazasında Pakistan uyruklu Naveed Akbar’ın hayatını kaybetmesi, uluslararası öğrencilere yönelik koruma ve desteğin acil olarak güçlendirilmesi gerektiğinin dile getirilmesine sebep oldu.

Kazanın ardından, Akbar’ın arkadaşları sosyal medyada paylaşımlar yaparak, yetkililerden harekete geçmelerini talep ettiler. Akbar’ın arkadaşları, Kuzey Kıbrıs'taki uluslararası öğrencilerin güvenliği ve refahı için kapsamlı politikaların uygulanması gerektiğini vurguladı ve yetkililere alkol tüketimi ve satışı konusunda daha katı para cezaları getirmeleri yönünde çağrı yaptı.

Pakistanlı öğrencinin arkadaşları, kaybettikleri arkadaşları için adalet istiyor. Sorumluların adalet önünde hesap vermesini isteyen çocuklar, benzer kazaların bir daha yaşanmaması için ayrıntılı ve şeffaf bir soruşturma yapılması gerektiğini belirtti.

Yapılan ortak açıklamada, Kuzey Kıbrıs'taki tüm öğrenciler için daha güvenli ve destekleyici bir topluluk oluşturmak adına birlikte çalışma çağrısında bulunuldu ve #JusticeForPakistaniStudent #ProtectInternationalStudents #NorthCyprus #StudentSafety #SupportAndJustice #humanrights #studentsafety #pakistanembassy #ARYNews #bbcnews #trt hashtagleri oluşturuldu.