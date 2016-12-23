Trump İsrail'i kurtardı, Mısır diz çöktü!

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump Mısır lideri Sisi'ye telefon açtı, Kahire yönetimi Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini kınayan karar tasarısını BMGK'dan çekti.

Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye girmesinin ardından Mısır, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini kınayan karar tasarısını oya sunmaktan birden vazgeçti.

BBC'ye konuşan bir ABD'li yetkili, Washington'ın tasarıya çekimser oy vermeyi değerlendirdiğini söylemişti. Daimi üye ABD'nin bu yönde oy kullanması, tasarının kabul edilmesinin yolunu açabilirdi.

Daha sonra İsrailli bir yetkili Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın ekibiyle temasa geçtiklerini söyledi. Mısır'ın tasarısı, İsrail'in yeni yerleşimler inşa etmesini durdurması gerektiğini ve inşaatların uluslararası hukuku ihlal ettiğini söylüyordu.

ABD geleneksel olarak veto hakkının bulunduğu BM Güvenlik Konseyi'ndeki İsrail karşıtı kararları engelliyor. Ancak Obama yönetiminin, iktidardaki son ayında bu stratejiden vazgeçeceği ve tasarının onaylanmasına izin vereceği yönünde spekülasyonlar yapılıyordu.

Trump dün Güvenlik Konseyi'ne tasarıyı veto etmesi çağrısında bulunmuştu. Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail ve Filistinliler arasındaki barış taraflar arasında doğrudan görüşmelerle gelecek, BM'nin koşullar dayatmasıyla değil. Bu, israil'i müzakerelerde çok kötü bir konuma getiriyor ve tüm İsrailliler için çok haksız bir durum" demişti.

Oylamanın ertelenmesinin ardından İsrailli bir yetkili, Obama yönetimini ABD çekimser oy kullanmaya karar verirse Trump'la görüşecekleri uyarısında bulunduklarını söyledi ve doğrudan Trump'tan müdahale etmesini istediklerini doğruladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi Trump'la bir telefon görüşmesi yaptı. Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki liderin Trump yönetimine konuyu ele alma fırsatı verilmesi konusunda görüş birliğine vardıkları kaydedildi. Ancak BM Güvenlik Konrseyi'nin diğer dört üyesi, Mısır'a oylamanın yapılmaması halinde, tasarıyı kendilerinin oylamaya getireceği uyarısında bulundu.

Yeni Zelanda, Venezuela, Malezya ve Senegal, oylamayı konsey gündemine getirme haklarını saklı tuttuklarını açıkladı. Bu dört ülkenin hiç biri konseyin daimi üyelerinden değil.