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TÜK'ten basın açıklaması

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TÜK:Tüm üreticilerimize, 4.2.2021 tarihinde açıklanan Bakanlar Kurulu maddelerinden biri olan Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) faaliyetlerinin durdurulduğu şeklinde anlaşılan konunun izah edilmesi ihtiyacı doğmuştur.
TÜK'ten basın açıklaması

TÜK bir açıklama yaptı:

Tüm üreticilerimize, 4.2.2021 tarihinde açıklanan Bakanlar Kurulu maddelerinden biri olan Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) faaliyetlerinin durdurulduğu şeklinde anlaşılan konunun izah edilmesi ihtiyacı doğmuştur.

İlgili kararda yer alan “TÜK faaliyetlerinin durdurulduğuna” dair maddenin devamında, bu faaliyetlerin ilçe emniyet kurullarının iznine tabi olduğu yazılmıştır.

Dolayısıyla üreticilerimizde panik havası yaratan bu durumun, düşünüldüğü gibi sıkıntı yaratmayacağını, ülkede salgınla yapılan mücadelenin yerel otoriteleri sisteme dahil ederek, yerinden yönetim anlayışıyla yazıldığının anlaşılması gerekmektedir.

4.2.2021 tarihinde açıklanan Bakanlar Kurulu kararında ifade edildiği gibi tarımsal ve hayvansal faaliyetler kesintisiz devam edecektir.

Buna paralel olarak, salgınla mücadelede yerinden yönetim anlayışıyla ilçe emniyet kurulları,  bu faaliyetlerin aksamadan sürdürülmesinde gerekli titizliği göstereceklerdir.

TÜK’ün yem ve arpa satışları, yem ve un fabrikalarının üretim ve satış faaliyetleri, yem tedarikçileri ve toptancılar ilçe emniyet kurullarına başvurup gerekli izni alarak faaliyetlerini sürdürebileceklerdir.

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