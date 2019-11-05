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Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan DAÜ’de konferans verdi

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Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan DAÜ’de konferans verdi
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan DAÜ’de konferans verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 81. Ölüm Yıldönümü Anma Programı kapsamında bir dizi etkinlik icra ediyor. Bu faaliyetlerden ilki, Türkiye Cumhuriyeti Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan tarafından, 4 Kasım 2019 Pazartesi günü, saat 14:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda verilen konferans oldu. Konferansa katılımın oldukça yoğun olduğu gözlendi.

 

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Prof. Dr. Turan tarafından verilen “Atatürk, Misak-ı Milli, Türkiye ve Doğu Akdeniz” başlıklı konferansa; Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, 28. Mekanize Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Gazimağusa Başkonsolosu Kasım Kaban, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, 4. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Kadir Bayraklı, DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler, DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, fakülte dekanları, bölüm başkanları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Konferans, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

 

“Kıbrıs’taki Türk Varlığı Devam Edecek”

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, verdiği konferansta birinci ve ikinci dünya savaşlarından bahsetti. Bu savaşlar sonucunda kazanan emperyalist ülkeler tarafından haritalar hazırlandığını ve bölge coğrafyasında oluşturulmak istenen yeni dünya düzeni diye bilinen olgunun aslında yüzyıllar öncesinden yapılan planlamaların bir ürünü olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Turan, Birinci Dünya Savaşı’nın emperyalist ülkeler tarafından istenmeyen sonucunun ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına yol açması olduğunu vurguladı. Misak-ı Milli’nin ne denli önemli bir belge olduğunun altını çizen Prof. Dr. Turan, Kıbrıs’ın da Misak-ı Milli’nin orijinal metni içerisinde bulunan haritada yer aldığına dikkat çekti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kıbrıs’la ilgili sarf ettiği sözlerine yer veren Prof. Dr. Turan, Akdeniz ve Kıbrıs üzerinde yaşanan medeniyet çatışmalarından örnekler verdi. Prof. Dr. Turan, Kıbrıs’taki Türk varlığının haklı olarak süreceğini vurguladı. Konferans sonrasında DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam tarafından Prof. Dr. Turan’a teşekkür plaketi takdiminde bulunuldu. Konferans toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi

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