Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın heyetine eşlik eden polis kaza geçirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, KKTC’de temaslarda bulunduğu sırada heyetine eşlik eden motosikletli polis Namık Özkan’ın trafik kazası geçirdiğini açıkladı.
Yılmaz Twitter hesabından “KKTC’ye gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz esnasında bize eşlik eden polis arkadaşımız Namık Özkan trafik kazası neticesinde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çok şükür kardeşimizin bilinci açık durumu iyi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum” paylaşımında bulundu.
KKTC’ye gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz esnasında bize eşlik eden polis arkadaşımız Namık Özkan trafik kazası neticesinde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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