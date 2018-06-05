Türkiye kadar bizim devletimiz de sorumlu

Sözde “Maraş Belediyesi’nin Başkanı Aleksis Galanos, bir Kıbrıslı Rum göçmenin, Taşınmaz Mal Komisyonu tarafından “Lapta Larnakası” (Kozan) köyündeki taşınmazının kendisine iade edilmesinin ardından buraya yerleşme çalışmalarına başlamasından ötürü duyduğu endişeyi dile getirdi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Aleksis Galanos, gazeteye yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Rum göçmenin kendisine iade edilen taşınmaz malına yeniden yerleşme kararı ve eyleminin, kapalı bölge Maraş konusunda kendisinde büyük endişelere yol açtığını ifade etti.

Galanos açıklamasında, “eğer her göçmen, kendisine bir parça toprak verildi diye her türlü koşul altında gider ve yasadışı bir devletin vatandaşı olmayı kabul ederse, o zaman bu, devleti lağvettiğimiz, Türk işgalini tanıdığımız ve Kıbrıs sorunun artık var olmadığı anlamına gelir” iddiasında bulundu.

Rum hükümetinin, Rum göçmenlerin eski taşınmazlarını kullanım kaybı için bir şeyler yapması gerektiğini, ancak her göçmenin kişisel bazda devletin yerine geçerek ve bütünün aleyhine faaliyet göstererek “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni geçersiz kılamayacağını savunan Galanos, “kişisel haklar bütünün haklarının önüne geçmemeli” dedi.

Galanos ayrıca, Rum Yönetiminin taşınmazlarını kaybeden insanlar için gerekeni yapmadığını da ileri sürerek, “Göçmenleri Türkiye’nin yöntemlerinin ellerine bıraktı. Türkiye ne kadar sorumluysa bizim devletimiz de o kadar sorumludur” şeklinde konuştu.

Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu da, konuya ilişkin açıklamasında, “işgalle, kişisel eylemlerle baş edilmez” iddiasında bulundu.

Prodromu, “işgal rejimiyle kişisel alış verişlerin mülkiyet sorununa veya Kıbrıs sorununa çözüm olamayacağını” öne sürerek, Kıbrıs sorununa müzakereler yoluyla bütünlüklü bir çözüm bulunması gerektiğini sözlerine ekledi.