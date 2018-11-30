“Türkülerle DAÜ” için hazırlıklar hızla devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Türkülerle DAÜ” etkinliğinin bu yıl 8.’si düzenleniyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Türkülerle DAÜ” etkinliğinin bu yıl 8.’si düzenleniyor. Türkülerle DAÜ etkinliğinde, Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri, DAÜ Müzik Kulübü Grup Mavra ve dünya müziğinde yaşayan efsane bir isim olan Selda Bağcan konserleri yer alacak. Söz konusu etkinlikte sanatçılar katılımcılara doyumsuz bir Türkü gecesi yaşatacak. 12 Aralık 2018 Çarşamba gecesi, 19:30 – 22:30 saatleri arasında, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleşecek olan Türkülerle DAÜ 8 etkinliği, ücretsiz olacak. DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bu muhteşem organizasyona tüm halkımızı davet ediyoruz” denildi.

Selda Bağcan Coşturacak

Türk Halk Müziği’nin tanınan ismi Selda Bağcan, Türkülerle DAÜ 8 etkinliğinde halkımızla buluşarak sevilen şarkılarını seslendirecek. Ünü yurtdışında da bilinen Selda Bağcan, Times Dergisi’nin “Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane ve Tarihi Kadın Şarkıcılar” listesinde yer alıyor. Selda Bağcan 1992 yılında çıkan Ziller ve İpler albümü ile 90’larda büyük başarı sağladı. Yine aynı yılda yapılan Kurşun Adres Sormaz adlı filmin müzikleri Selda Bağcan’a ait. Selda Bağcan’ın 1976’da piyasaya sürdüğü “Türküola” albümünde yer alan Aşık Mahzuni Şerif’in “İnce İnce Bir Kar Yağar” türküsü, Electronic Arts adlı oyun şirketinin piyasaya sürdüğü “Skate 2” oyununda da Mos Def uyarlamasıyla yer aldı. Gerçek adı Dante Terrell Smith-Bey olan Amerikalı aktör ve müzisyenin albümünde bu türküyü kullanması, albüm kritiklerinde Bağcan’dan bahsedilmesine, birçok müzik dergisinde Selda Bağcan adının geçmesine yol açtı.2010 Grammy Ödülleri’ne en iyi rap albüm ve en iyi performans dallarında aday gösterilen Brooklyn’li hip-hop’çı Mos Def, son albümü “The Ecstatics”te yer alan “Supermagic” adlı parça da “İnce İnce Bir Kar Yağar” türküsünü kullandı.