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TUTDER karından vazgeçmiyor! Devlet vergilerden vazgeçsin çağrısı yaptı!

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Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği, dövizin hızlı yükselişi ile Başbakan Ünal Üstel’e çağrıda bulunarak, gümrüklerde bir süreliğine de olsa döviz kurlarının sabitlenmesini ve ithalatta alınan KDV’nin sıfırlanmasını talep etti.
TUTDER karından vazgeçmiyor! Devlet vergilerden vazgeçsin çağrısı yaptı!

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER), fon ve ithalatta alınan KDV’nin pahalılık olduğunu vurguladı, konuyla ilgili Başbakan Ünal Üstel’e çağrıda bulundu.

TUTDER’den yapılan açıklama şu şekilde:

“TUTDER, ülkemizin önde gelen 22 tedarik şirketinin (ithalat ve dağıtım) bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur. Marketlerden satın aldığınız temizlik ve gıda ürünlerinin şirket üyelerimizden birinin ithalatı olması çok yüksek olasılıktır. Yıllardır işimiz ithalat ve dağıtım.

‘BU DÜZENİN ADİL OLMADIĞINI, PAHALILIK YARATTIĞINI ISRARLA VURGULAMAKTAYIZ’

Yani tahmin edebileceğiniz üzere yıllardır fon ve İthalatta KDV adı altında, önce kendi cebimizden ödeyerek ama sonra halkın cebinden alarak devlete kaynak aktaran şirketleriz. Ve yıllardır, bıkmadan usanmadan bu düzenin adil olmadığını, pahalılık yarattığını ısrarla vurgulamaktayız.

2021 yılından bugüne kadar sizden önceki Başbakanlar ve farklı bakanlarla sayısız toplantılar yapmış; raporlar ve öneriler sunmuş; adil olmayan, pahalılık yaratan, bir kamu finansmanı işlevi gören fonların temel gıda ve temizlik ürünlerinden tamamen kalkması gerektiğini hep vurgulamıştık.

‘FON VE İTHALATTA ALINAN KDV PAHALILIKTIR’

Onlarca açıklama, onlarca gazete ve sosyal medya ilanı ve kısa filmlerle siyasetçilerin, bürokratların ve tüketicilerin bu pahalılık nedeni olan fonlar konusuna dikkatlerini çekmeye çalıştık. Çok sözler aldık bu süreçlerde, tümü sözde kalan sayın Başbakan Ünal Üstel şimdi bir kez daha bu ilanla sizin dikkatinize getirmek istiyoruz; fon ve ithalatta alınan kdv pahalılıktır.

‘KDV’Yİ SIFIRLAYIN’

Dövizin yükselişini engelleyecek enstrümanlardan yoksun olduğunuzun farkındayız. Ancak halkın alım gücünü desteklemek için alabileceğiniz önlemler mevcuttur. Bunlar arasında hemen uygulayabileceğiniz iki önlem pazara doğrudan yansıyacak, tüketicinin alım gücüne destek olacaktır. Bunlar; kedi ve köpek mamaları dahil olmak üzere temel gıda ve temizlik ürünlerinde fonları ve ithalatta aldığınız KDV’yi sıfırlayın. Gümrüklerde bir süreliğine de olsa döviz kurlarını sabitleyin. Sayın Başbakan, başka bir hayat mümkündür.”

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