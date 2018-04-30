UBP Büyükkonuk’tan sonra Dipkarpaz’da da karıştı

Taner ULUTAŞ

Büyükkonuk’ta yaşanan tartışmanın bir benzerinin bukez Dipkarpaz bölgesinde yaşandığı öğrenildi.

Dipkarpaz Belediyesi başkan adaylığı için İskele İlçe Başkanlığına çağrılan adayların, UBP Parti tüzüğünde olmayan,usül ve teamüllerde yer almayan yöntemle, bir kişinin seçilmesi üzerine kurulan elemeye tabi tutuldukları öğrenildi. Bazı adayların buna tepki göstererek aday seçiminin ikinci turuna katılmayarak, İskele İlçe Binasından ayrıldıkları belirlendi.

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu’nun, aday belirleme çalışmalarında bazı adaylar üzerinde etkin girişimlerde bulunmasına tepki gösteren Ramazan Kormaz’ın seçimin bitmesini beklemeden tepkisini dile getirerek İlçeden ayrıldığı öğrenildi.

UBP İSKELE İLÇE BİNASINDA KUMPAS MI?

Ramazan Korkmaz yaptığı açıklamada, "Dün (geçtiğimiz gün) Haziran Yerel seçimleri ile ilgili adaylık değerlendirmesi yapmak üzere UBP İskele İlçe Başkanlığına çağrıldık. Önce İlçe Başkanı ve Bölgemizin bir Milletvekili ile görüşmeye alındık. Sonra tüm aday adaylarının kendi aramızda istişare etmemiz istendi ancak bu görüşmede hiç etik olmayan bir şekilde bazı aday adaylarını etki altında tutmak için, kendisi aday olup halkın karşısına çıkma cesareti gösteremeyen Mehmet Demirci'de yer aldı" dedi.

TÜZÜK, USUL VE TEAMÜLLERE AYKIRI OYLAMA

Ramazan Korkmaz açıklamasına devamla, "Daha sonra dayatma bir şekilde, UBP'nin tüzük, usul ve teamüllerinde yeri olmayan bir yöntemle biz aday adaylarından kendimizle birlikte uygun gördüğümüz bir başka adaya oy vermemiz istendi. Bu oylama sonucunda en çok oyu alan iki aday arasında ikinci bir oylama yapılacağı söylendi ancak en çok oyu alan üç aday ortaya çıktı. Ben bu yöntemin yanlış, usulsüz ve adaletsiz olduğunu, bunun önceden planlanan bir oyun olduğunu, benin oynanan bu kirli oyunun bir parçası olmayacağımı söyleyip tepkimi ortaya koyarak ikinci oylamaya katılmayıp oradan ayrıldım" ifadesinde bulundu.

HİÇBİR GÜÇ, KİRLİ OYUN VE TUZAKLARLA ENGEL OLAMAYACAK

"Daha sonra öğrendiğim bilgiye göre oynanan oyunun son halkası olarak, Mehmet Demirci'nin güdümünde olan ve köyde desteği yok denecek kadar az olan birisi aday olarak dayatma bir şekilde ortaya çıkarılmıştır. Dünkü yaşadığımız, hiçbir şekilde UBP Parti tüzüğünde, usul ve teamüllerinde yer almayan bu olay tamamen Mehmet Demircinin şahsi kin ve hırslarına yenik düşerek ortaya koyduğu çirkin bir oyundur. Halkın beklentisi dışına çıkıldı diyen Ramazan korkamz, halkın istek ve iradesine ipotek koyarak bu talihsiz ve ölü doğmuş karara imza atanlar ortaya çıkacak olan hezimetin vebali altında kalacaklardır. Yeni dönemde Dipkarpaz ve Kaleburnu Halkımızın Belediye Başkanı olarak görmek istedikleri isim ortadadır. Hiçbir güç kirli oyun ve tuzaklarla, bu görevi üstlenip Halkımıza Belediye Başkanı olarak hizmet vermemizi engelleyemeyecektir" dedi..