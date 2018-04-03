UBP Dikmen adayını belirledi

Yaklaşan yeni yönetim dönemi hazırlıkları çerçevesinde sürdürülen çalışmalar sonucunda, Dikmen Belediye Başkan Adayının Mustafa Erişmen olarak açıklanmıştır.
Kararda Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi kararları ile adayların yanı sıra bölgenin parti yetkililerinin katıldığı toplantıların sonucunda alındığına vurgu yapılmıştır.
UBP bir çok bölgede partiden çıkan bağımsız adaylar nedeni ile sıkıntı çekiyor.
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