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UBP Genel Sekreteri'nden de Cumhurbaşkanı görev süresi açıklaması

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Saner: Görev süresi uzatılan bir Cumhurbaşkanı varsa kendisi etik olarak buna uygun davranmalıdır
UBP Genel Sekreteri'nden de Cumhurbaşkanı görev süresi açıklaması

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, “Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan olağandışı koşullar sonucu Cumhuriyet Meclisi’nin aldığı kararla Cumhurbaşkanlığı seçiminin 6 ay için ertelendiğine, Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin uzatıldığına” dikkati çekti.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, “Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan olağandışı koşullar sonucu Cumhuriyet Meclisi’nin aldığı kararla Cumhurbaşkanlığı seçiminin 6 ay için ertelendiğine, Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin uzatıldığına” dikkati çekti.

Ersan Saner, “ zaten görev süresi uzatılan bir Cumhurbaşkanı varsa kendisi etik olarak buna uygun davranmalıdır” dedi.

Saner, BRT’de telefonla katıldığı programda,” Ulusal Birlik Partisi’nin önceliğinin halkın sağlığı ve ekonomik sıkıntıların aşılması olduğunu” vurguladı.

UBP Genel Sekreteri şöyle konuştu:

“Bugün hala sokağa çıkma yasağı dahil olmak üzere önlemler devam ediyor. Bu açıdan baktığımızda Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesiyle ilgili Cumhuriyet Meclisinin bir karar üretmesi gerekiyordu ve bu kararda anayasamıza dayanarak Meclisimiz tarafından onaylanmıştır. Yeniden Doğu Partisi’nin Cumhurbaşkanı’nın görev süresi ile ilgili bir uzatma yapmasından dolayı sıkıntısının yoktur. Sadece yetkilerinin kısıtlanması yönünde bir istemi vardı. Zaten görev süresi uzatılan bir Cumhurbaşkanı varsa kendisi etik olarak buna uygun davranmalıdır”
Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner bir soru üzerine de “ 6 aylık uzatmadan sonra yeni bir seçimi ertelemenin gündeme gelip gelmeyeceğini söylemenin ise şimdiden mümkün olmadığını” söyledi.

Saner şöyle konuştu:
“Bizim elimizdeki veriler alınan tedbirlerle Kovid-19 sürecini iyi bir şekilde atlatmakta olduğunuzu ortaya koymaktadır. Cumhurbaşkanlığı seçiminin bir daha ertelemesini gerektirecek sağlık yönünden bir koşul yoksa bizim bunun ertelenmesiyle ilgili görüşümüz olumlu olmayacaktır Ama sağlık yönünden bir tehdit devam ediyorsa UBP bunu iç dinamikleri ile değerlendirdikten sonra karar üretecektir. Ancak bu konu hakkında konuşmak için henüz erkendir”. (BRT)

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