UKÜ notları esnetti! Öğrenciler geçiriliyor... Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, esnek not sistemi uygulamasını hayata geçirdi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) senatosu ülkemizde ve dünyada yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle dijital platform üzerinden yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin değerlendirilmesinde öğrencilerin genel akademik başarılarıyla ilgili yaşayabilecekleri kaygıları ortadan kaldırmak amacıyla mevcut harf notu uygulaması yanı sıra “Esnek Not Sistemini (ENS)” uygulama kararı aldı.

UKÜ Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ENS 2019-2020 Bahar Dönemiyle sınırlı kalmak ve bir kereye mahsus olmak şartıyla uygulanacak. Söz konusu uygulamada öğrencilerin talep etmeleri halinde dönem sonu notlarını Başarılı veya Başarısız (PS/PU) şeklinde değiştirebilecekleri kaydedildi.

Ön lisans, lisans ve lisansüstü tüm programlardaki tüm dersler için uygulanabilecek olan ENS için başvurular 2019-2020 Bahar Dönemi Akademik takvimde ilan edilecek olan Dönem Sonu Notlarının İlan Edilmesi için belirlenen gün ile bütünleme notlarının ilanını takip eden ilk üç iş gününü içerisinde yapılacak.

Öğrenciler kayıtlı oldukları her ders için izin yada onay almaya gerek olmadan, online sistem üzerinden PS/PU notu talep edebilecekler. PS ve PU notlarının dönem ve genel not ortalaması hesaplamasına dâhil edilmeyeceğinin aktarıldığı bilgilendirmede, PS ve PU notlarının transkriptlere işlenip dip not olarak açıklanacağı ve PS notunun mezuniyet kredisine dâhil edileceği de ifade edildi.