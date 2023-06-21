Ülke Geneli Trafik Denetimi

20-21.06.2023 tarihleri, 20:00-24:00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve gece kulüpleri kontrol edilmiştir olup, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 18 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 770 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 26’sı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere toplam 127 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 22 araç ise trafikten men edilmiştir.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 14 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 541 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 53’ü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 133 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç ise trafikten men edilmiştir.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu yerleri, kahvehaneler ve pansiyonlar kontrol edilmiş olup,

ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanmıştır. Aracında tecavüzi alet(ahşap sopa) bulundurduğu tespit edilen 1 kişi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 34 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1080 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetiz araç kullanmak, 87’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 293 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 63 araç ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bahis evleri, kahvehaneler, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 400 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 25’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 84 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 12 araç ise trafikten men edilmiştir.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 14 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 240 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 48’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere toplam 61 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç ise trafikten men edilmiştir.