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Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 173 sürücü rapor edildi

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Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından dün yapılan denetimlerde 173 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 3 sürücü tutuklanırken, 31 araç trafikten men edildi.
Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 173 sürücü rapor edildi

Polisin açıklamasına göre, toplam 1762 araç sürücüsü kontrol edildi. Rapor edilen sürücülerin 86’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli, 24’ü alkollü içki tesiri altında, 12’si emniyet kemeri takmadan, 6’sı seyrüsefer ruhsatsız ve 2’si sürüş ehliyetsiz-sigorta kapsamaksızın araç kullanmaktan ceza aldı.

Sürücülerin 7’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak ve 34’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Ayrıca Girne’de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında bir araç sürücüsünün üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 gr. ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirilmiş ve olayla ilgili dört kişi tutuklandı.

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