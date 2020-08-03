  • BIST 1.127
  • Altın 442,373
  • Dolar 6,9718
  • Euro 8,1794
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAPilli:Toplam 1532 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi taburcu edildi

Ulusal Nijeryalı Öğrenciler Birliği’nden DAÜ’ye ziyaret

» »
Ulusal Nijeryalı Öğrenciler Birliği’nden DAÜ’ye ziyaret
Ulusal Nijeryalı Öğrenciler Birliği’nden DAÜ’ye ziyaret

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, adada bulunan tüm Nijeryalı öğrencileri temsil eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal Nijeryalı Öğrenciler Birliği temsilcilerini makamında kabul etti. Söz konusu görüşme, 28 Temmuz 2020 Salı günü, saat 11:00’de gerçekleşti.

 

Görüşmede, pandemi sürecinde adada bulunan Nijeryalı öğrencilerin sorunları ve çözüm önerileri değerlendirildi. Doç. Dr. İşçioğlu, DAÜ’nün her zaman öğrencilerinin yanında olduğunun altını çizdi. Doç. Dr. İşçioğlu, diğer öğrenci birlikleri ile olduğu gibi, DAÜ Nijeryalı Öğrenciler Birliği ile de ilişkilerinin iyi olduğuna dikkat çekti. KKTC Ulusal Nijeryalı Öğrenciler Birliği her yıl başka bir üniversitenin temsilcisini seçerek adada çeşitli temaslarda bulunuyor ve etkinlikler düzenliyor.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ yeni akademik yılda yüz yüze eğitime hazırlanıyor23 Temmuz 2020 Perşembe 16:33
  • DAÜ yeni akademik yılda yüz yüze eğitime hazırlanıyor23 Temmuz 2020 Perşembe 14:54
  • DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Tanya Kilitkayalı “Masterchef” yarışması’nda22 Temmuz 2020 Çarşamba 19:28
  • DAÜ, Rüstem Kitabevi’nin “Post-Pandemi Konuşmaları” etkinliğine katıldı16 Temmuz 2020 Perşembe 18:39
  • DAÜ, Azerbaycan’da yapılacak Uluslararası Tarih Sempozyumu’nun organizasyonunda yer aldı15 Temmuz 2020 Çarşamba 19:06
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 2019-2020 Bahar mezunları için yemin töreni düzenliyor14 Temmuz 2020 Salı 19:16
  • DAÜ Hukuk Fakültesi yeni akademik yıla hazır13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:55
  • DAÜ lisansüstü mezuniyet töreni bugün, online olarak yapıldı10 Temmuz 2020 Cuma 16:21
  • Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu DAÜ'yü ziyaret etti09 Temmuz 2020 Perşembe 19:22
  • DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni 10-11 Temmuz’da Çevrimiçi Olarak Yapılacak07 Temmuz 2020 Salı 16:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti