Ulusal Nijeryalı Öğrenciler Birliği’nden DAÜ’ye ziyaret

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, adada bulunan tüm Nijeryalı öğrencileri temsil eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal Nijeryalı Öğrenciler Birliği temsilcilerini makamında kabul etti. Söz konusu görüşme, 28 Temmuz 2020 Salı günü, saat 11:00’de gerçekleşti.

Görüşmede, pandemi sürecinde adada bulunan Nijeryalı öğrencilerin sorunları ve çözüm önerileri değerlendirildi. Doç. Dr. İşçioğlu, DAÜ’nün her zaman öğrencilerinin yanında olduğunun altını çizdi. Doç. Dr. İşçioğlu, diğer öğrenci birlikleri ile olduğu gibi, DAÜ Nijeryalı Öğrenciler Birliği ile de ilişkilerinin iyi olduğuna dikkat çekti. KKTC Ulusal Nijeryalı Öğrenciler Birliği her yıl başka bir üniversitenin temsilcisini seçerek adada çeşitli temaslarda bulunuyor ve etkinlikler düzenliyor.