Ünal Üstel: KKTC daha da güçlenecek

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Güzelyurt ve Lefke'de halk ve vatandaşla bayramlaştı...

Ulusal Birlik Partisi ( UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel Güzelyurt ve Lefke'de hem partililer hem de vatandaşlarla bayramlaştı.

Başbakan Ünal Üstel'e ziyaretlerinde bazı bakanlar ve milletvekilleri de eşlik etti.



KARARLILIKLA VE İSTİKRARLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Konuşmasında, UBP’nin örgütsel gücü ve parti içi dayanışmasıyla, yıllardır her seçimden zaferle çıktığına vurgu yapan Üstel, UBP olarak devleti yüceltmeye, KKTC'nin ekonomik yapısını güçlendirmeye istikrar içinde devam edeceklerini vurguladı.

Önceliği ülkenin geleceği olan gençlere verdiklerini ifade eden Üstel, Sosyal Konut Yasası'nı en kısa zamanda hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile devam eden en üst düzeydeki diyalog ve işbirliği sayesinde, büyük projeleri hayata geçirmeye ve reformları gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydeden Üstel, vatandaşın alım gücünü artırmak için de önemli adımlar atmayı kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

YENİ MALİ PROTOKOLLE DAHA DA GÜÇLENDİK

Anavatan Türkiye ile imzaladıkları yeni Mali ve işbirliği protokolünün, KKTC ekonomisine ve altyapısına kısa zamanda büyük ivme katacağını da vurgulayan Üstel, “ İmzaladığımız yeni Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü ile daha da güçlendik.KKTC her geçen gün dünyayla kucaklaşma yolunda, Anavatanımızın da güçlü desteği ile daha da güçlenecek. İstikrarı sağladık. Tek tek büyük adımları attık, atacağız” şeklinde konuştu