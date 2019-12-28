Ünal Üstel Modern Sanat Müzesi'ndeki sergilerin açılışını yapacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kazakistanlı üç sanatçı Umirbek Tleuliyev’e ait 36 eser, Pyotr Kishkis’e ait 18 eser ve Guldana Zhurkabayeva’ya ait 32 eser ile toplam 86 eserden oluşan üç ayrı kişisel resim sergisi Turizm ve Çevre Bakanı Dt.Ünal Üstel tarafından 30 Araklık Pazartesi günü açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Kazakistanlı sanatçılar Umirbek Tleuliyev’e ait 36 eser, Pyotr Kishkis’e ait 18 eser ve Guldana Zhurkabayeva’ya ait 32 eserden oluşan üç ayrı kişisel resim sergisi toplam 86 eser, 30 Aralık 2019 pazartesi günü saat 08.30’da Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi sergi salonunda yer alacak.

Umirbek Tleuliyev Kimdir?

10 Ekim 1956 yılında Kazakistan'da dünyaya geldi. Almatı Devlet Sahne Sanatları Enstitüsü'nden mezun oldu. Rusya Sanatçılar Birliği’nin üyesi olan Umirbek Tleuliyev, 1987 yılı itibariyle Kazakistan Cumhuriyeti Tasarımcılar Birliği, 1998yılından itibaren Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği’ne üyedir.

1988 yılında Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Tüm Birlik Kitap Yarışması'nın birincilik ödülüne layık görüldü. Uluslararası afiş yarışmasında en iyi dereceyi almıştır. 2001 yılında Fransa'da düzenlenen folklor festivalinin uluslararası sergisine katıldı. 1998 yılında İngiltere'nin başkenti Londra’da bir sanat sergisine katıldı. 16 ulusal ve 12 bölgesel sergide yer aldı.

Pyotr Kishkis Kimdir?

2 Kasım 1953 yılında Rusya'da doğdu. 1972 yılında Lviv Sanat Koleji'nden mezun oldu. 1972'den 1974'e kadar SSCB Silahlı Kuvvetlerinde askerlik görevini tamamladı. 1978 yılında St. Petersburg şehrinde bulunan Alexander von Stieglitz Uygulamalı Sanatlar Akademisine girdi. SSCB Sanatçılar Birliği ve Kazakistan Sanatçılar Birliği’nin üyesidir. Birçok bölgesel ve uluslararası sergilerinin katılımcısıdır.

Bugüne kadar 10 kişisel sergisinin yanı sıra, eserleri ABD, Fransa, Danimarka, İtalya, İsrail, Ukrayna, Litvanya, Rusya ve Kazakistan'da birçok özel koleksiyonlarda bulunmaktadır.

Guldana Zhurkabayeva Kimdir?

Avrasya Tasarımcılar Birliği ve Genç Sanatçılar Birliği’nin üyesidir. Ayrıca «Expo&Women» adlı uluslararası organizasyonun üyesidir. “Yaratıcılık Sevinci” adlı ilk kişisel sergisini 2008 yılında, 2. kişisel sergisi olan “Bozkır Melodi”yi ise bölgesel sanat galerisinde 2009 yılında açtı.

2011 yılında “İlham” adlı uluslararası yaratıcı festivaline katıldı. Ayrıca Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Akademik Kütüphanesinde “Sonsuzluğa Giden Yol” adlı kişisel sergisini açtı.. 2013 yılında “Rüzgar” adlı çocuk sanatı festivaline katıldı. 2016 yılında Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın zaferinin 71. yıldönümü ve Çernobil kazasının 30. yıldönümüne adanmış 4. uluslararası resim yarışmasına katıldı.

2017 yılında Avrasya Tasarımcılar Birliği'nin tasarım sanatında yaratıcı başarılar için madalya ödülüne layık görüldü. 2017 yılında Kazakistan Cumhuriyeti Birinci Cumhurbaşkanı Müzesi'nde “Kendime Giden Yol” kişisel sergisini açtı, ayrıca "Yıldızlar ancak hayalperestlere parlıyorlar" Uluslararası Sanat Sergisi'ne katıldı. 2018 yılında kanser çocuklarını desteklemek için « Art of heart » sadaka sergisine katıldı. Aynı yıl ART-EVENT “Open Road” Uluslararası Projesinin organizatörü ve katılımcısıydı.

Son olarak "Has Sanat" Astana sanat galerisinde "Dünya ile Diyalog" adlı sergisine katıldı.