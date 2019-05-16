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Ünlü futbolcu Tugay Kerimoğlu DAÜ'de öğrencilerle buluştu

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Galatasaray ve Blackburn Rovers'ın eski Futbolcusu Tugay Kerimoğlu 24. Bahar şenlikleri kapsamında DAÜ'de öğrencilerle bir söyleşi gerçekleştirdi.
Ünlü futbolcu Tugay Kerimoğlu DAÜ'de öğrencilerle buluştu

DAÜ UltraAslan Galatasaray Kulübü öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği söyleşide keyifli anlar yaşandı.

Bir televizyon programı tarzında çekilen programda Tugay Kerimoğlu kariyerini anlatarak başladı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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Galatasaray ve sonrasında yurtdışı deneyimi ile kariyerini tamamlayan ünlü futbolcu konuşmasında "14 yılımı Galatasaray'da geçirdim ve 1999 yılında yurtdışı kapılarım açıldı, fakat Galatasaraylı olmanın karşılığını her zaman aldım. Doğru durmayı, dürüst olmayı ve kültürlü olmayı öğrendim. İyi ki Galatasaraylıyım, Galatasaray’ın kültürünü iyi bilmemiz lazım, ben gol atmaktan yana değil ,gol attırmaktan yanaydım" dedi.

 

Söyleşi sonunda kulüp tarafından Tugay Kerimoğlu’na anı hediyesi takdim edildi. (MHA)

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