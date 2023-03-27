  • BIST 5.031,98
  • Altın 1209.362
  • Dolar 19.079
  • Euro 20.5453
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem

Ünlü oyuncu Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti

»
Ünlü oyuncu Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti

Oyuncu Cengiz Bozkurt, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Köksal Engür abimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın (27 Mart) yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun.” ifadeleriyle sanatçının vefatını duyurdu.

Usta oyuncu Engür, özellikle son dönemde “Leyla ile Mecnun” dizisinde oynadığı “Ak Sakallı Dede” rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

Engür’ün vefat haberinin ardından, sanatçı dostları ile sevenleri baş sağlığı mesajları yayınladı.

KÖKSAL ENGÜR KİMDİR?

Köksal Engür, 1946’da Kars’ta dünyaya geldi. Sanatçı, henüz 10 yaşındayken TRT Ankara Radyosu “Çocuk Saati” programında kısa radyo tiyatrolarıyla mesleğe başladı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünü 1969’da tamamlayan sanatçı, TRT’de programlara katılmanın yanında, seslendirme çalışmalarının da temelini attı.

Başarılı sanatçı, Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ve Küçük Sahne gibi özel tiyatrolar ile Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve Devlet Opera ve Balesi yapımlarında rol aldı.

Tiyatroyla sınırlı kalmayıp, sinema ve dizi filmlerde de oynayan sanatçı, “SüngerBob KareŞort” çizgi dizisinde Squitward’ü seslendirdi.

Afife Tiyatro Ödülleri’nde 1999’da “Yılın En İyi Erkek Oyuncusu”, 2002’de ise “Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu” seçilen sanatçı, 2005’te 16. Ankara Film Festivali’nde “Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülünü aldı.

Engür, Hollywood yıldızları Robert de Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman ve Robin Williams’ın yanı sıra Susam Sokağı’ndaki “Büdü” karakteriyle Red Kit çizgi filminde “Red Kit”i seslendirdi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Neil Patrick Harris, yeniden Barney Stinson olarak ekranda23 Mart 2023 Perşembe 20:24
  • Rick and Morty’nin yaratıcısı Justin Roiland şiddet suçlamalarından aklandı23 Mart 2023 Perşembe 16:02
  • Woodstock’ın ikonik fotoğraflarından birinde yer alıyordu… Hayatını kaybetti22 Mart 2023 Çarşamba 22:57
  • Keanu Reeves’in başrolünde yer aldığı John Wick şimdiden rekor kırdı21 Mart 2023 Salı 20:58
  • İngiliz gitarist Mick Slattery hayatını kaybetti20 Mart 2023 Pazartesi 18:26
  • Baraka Kültür Merkezi, Melekler Takımı Anısına Sahnelediği Oyun Gelirini Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji Okul Aile Birliği’ne Bağışladı20 Mart 2023 Pazartesi 15:33
  • Şahan Gökbakar’dan Kızılay Başkanı’na: Onurlu ol, istifa et20 Mart 2023 Pazartesi 10:32
  • “7. Tatlısu Ot Kültür Dayanışma Festivali” depremzedeler yararına yapıldı19 Mart 2023 Pazar 17:40
  • ABD’li aktör Lance Reddick hayatını kaybetti18 Mart 2023 Cumartesi 14:51
  • Wednesday yıldızı Jenna Ortega eleştirilerin odağında17 Mart 2023 Cuma 22:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti