Üstel duyurdu: Yakında kamu çalışanlarına bir müjdemiz olacak

UBP Gazimağusa İlçesi, Yeniboğaziçi’nde düzenlediği geniş katılımlı etkinlikte, Milletvekili Adayı Ali Başman’ı bölge halkı ile buluşturdu.

Gecede, Ali Başman, vizyonunu halka anlatırken, Başbakan Ünal Üstel, iki konuda kamuya müjde verdi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel “ Yeniboğaziçi bu akşam yine çok farklı, çok daha güçlü, çok daha coşkulu. Herkes mesajı alsın. 25 Haziran’da 25. İnci milletvekilimiz Ali Başman…” dedi.

UBP’nin tek gailesinin KKTC ve Kıbrıs Türk Halkı olduğunu vurgulayan Üstel, dövizdeki dalgalanmaya rağmen, halkın alım gücünü koruma konusunda kararlı olduklarını söyledi ve “ O gücü bize siz vereceksiniz” diye konuştu.

Kamuya, özele, çiftçiye, üreticiye hayvan üreticisine, reel sektöre önemli katkılar yaptıklarını anımsatan Üstel, hayat pahalılığının Haziran sonu ödeneceğini söyledi.

Üstel, işçilerin bayramlık ödeneklerinin, ek mesailerin, gecikmiş kamu borçlarının, taşımacılık ödemelerinin salı günü yapılacağını müjdeledi.

Ünal Üstel, kamu çalışanları ile ilgili yakında bir müjdeleri daha olacağını duyurdu.

Alım gücünü koruma adına pek çok temel tüketim maddesinde KDV’nin sıfırlandığını hatırlatan Üstel, “ Buna da laf uzattılar. Böyle tedbir olur mu diye. Peki siz niye yapmadınız? Biz her şeyi halkımız için yaparız. Sizi memnun etmek için değil” şeklinde konuştu

Anavatan Türkiye’nin güçlü mali desteğinin bu dönemde de devam edeceğini kaydeden Üstel, “ 9.5 Milyar TL katkı yanında, 25 yeni okul projesi, olası durum için yeni afet merkezi, yeni imar planı, 500 yataklı hastane için kaynak ayrıldı. Muhalefet bunları neden eleştiriyor anlamıyoruz. Türkiye’nin deprem acısına rağmen bize yardım etmesi başlı başına bizler için onurdur” dedi.

Yeni Ercan ve Türkiye’den kablo ile elektriğin KKTC için tarihi adım olacağına işaret eden Üstel, “ Hükümetimiz Türkiye ile işbirliği içinde bu iki önemli hizmeti en kısa zamanda sunacağız” diye konuştu.

“Hava sıcak, demek ki güneş iyice ısıtmaya başladı. Bu güzelin habercisi” diyen Üstel, 25 Haziran’da daha güçlü bir UBP, daha güçlü bir KKTC için, herkesi Ali Başman ve UBP’nin güneşine oy vermeye çağırdı.