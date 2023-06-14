Üstel: Her türlü temel tüketim malzemelerinde KDV oranları sıfırlandırılıyor

Başbakan Ünal Üstel, Bakanlar Kurulu toplantısının sonrasında yaptığı açıklamasında, her türlü temel tüketim maddesinin KDV oranlarının sıfırlandırılmasına karar verildiğini duyurdu.

Başbakan Ünal Üstel, Hükümetin hazırladığı 'ekonomik paketi' Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel’in konuşması şu şekilde:

“Türk Lirası’nın değer kaybından ve enflasyonun artışından kaynaklı yaşanan sıkıntıların önüne geçebilmek için hazırlanan ekonomik paket hazırladık. Döviz cinsinden kiralanan, stopaj vergisi yüzde 8 olanlardan yüzde 3’ünü kiracıya iade edeceğiz… Buna yönelik yasal düzenleme yapılmıştır.

Limanlarda kur sabitlenmesine karar verildi, gemilerle ilgili Harç ve Ücretler Yasası uyarınca 2023 yılı sonuna kadar kur sabitlenmesine ve liman ücretlerinde kur sabitlenmesine karar verildi.

Döviz kredisi ödemekte zorlanan vatandaşlarımızı kredilerinin uzatılmasına ve yeniden taksitlendirilmesine karar verilmiştir.

‘TEMEL TÜKETİMDE KDV ORANLARININ SIFIRLANDIRILMASINA KARAR VERİLDİ’

Temel tüketim malzemelerinde her türlü yerli üründe süt, yumurta şişelenmiş sular ile belediye ve muhtarlıkların yaptığı şebeke suyunda, bebek bezlerinde, bitkisel yağlarda, zeytinde, sebzede işletmelerde yürütülen faaliyetler sebebiyle ortaya çıkan atık yağlarda, hasta ve yaşlı bezlerinden kadın hijyenik ürünlerinde, cerrahi maske ve eldivenlerde, tüm evcil hayvanların yem ve mamalarında KDV oranlarının sıfırlandırılmasına karar verilmiştir.

-Çiğ süt bedelleri için üreticilere litre başına 1,2 TL destek verilecek.

-Kırsal kesim arsası alıp, arsa bedeli ödemeyen vatandaşlar, bu bedeli ödemesi halinde gecikme zammı 1 kerelik affedilecek.

-İlk evim kredi paketi uygulaması Temmuz’da başlayacak.

-İşletmelere verilecek sigorta prim desteği ivedilikle tamamlanacak.

-İşletmelere yönelik düşük faizli kredi üzerinde ivedilikle tamamlanıp, uygulamaya sokulacak.

-Bazı düzenlemeler seçim yasakları nedeniyle 26 Haziran sonrasına kalacak, Temmuz ortasındaysa tüm paket yürürlüğe girecek."