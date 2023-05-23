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Uyku uzmanı açıkladı: Uyuyabilmek için bildiğiniz her şeyi unutun

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Bir uyku uzmanı, yatmadan önce uygulanan bitki çayı, yoga gibi rutinlerin, iyi uyuyamayanlar için sorunları daha da kötüleştirdiği konusunda uyarıda bulundu.
Uyku uzmanı açıkladı: Uyuyabilmek için bildiğiniz her şeyi unutun

İngiltere’de çalışan uykusuzluk uzmanı Kathryn Pinkham’a göre, papatya çayı, yastık spreyi, yatmadan önce banyo, karartma perdeleri ve yoga gibi yöntemlerle yatak odası rutinine çok fazla odaklanan insanlar uyku konusunda fazla “tetikte” olabilir.

Pinkham bunun yerine, vücudun uyku “iştahını” artırmak için yatakta daha az uyanık zaman geçirmeyi ve daha geç yatarak vücut saatini “yeniden eğitme” tekniğini denemeyi öneriyor.

Kendisine başvuran insanların her şeyi denediğini, birçok ürünü satın aldığını söylediğini ama yine de uykuya dalmakta zorlandıklarını aktaran uzman, “Uyku problemlerinin nereden kaynaklandığının formülünü düşünürseniz ve onu iyileştirmek için ne kadar çok çabalarsanız, o kadar kötü olur, çünkü çok çabalıyorsunuz.” dedi.

Pinkham’a göre, insanların yataklarıyla ilişkilerini değiştirmeleri gerekiyor. Eğer gece yarısı uyanıyorsanız ve tekrar uyuyamıyorsanız bunun yerine yataktan çıkıp kitap okumanız veya televizyon izlemeniz yatakta beklemekten çok daha faydalı olabilir.

UYKU ARALIĞINIZI BELİRLEYİN

İkinci dikkat edilmesi gereken nokta da uyku planlaması olarak ortaya çıkıyor. Pinkham, “Uyku planlamasına bir örnek olarak, eğer biri saat 10’da yatacaksa, okul veya iş için altıda kalkıyorsa, ancak bu süre içinde yalnızca altı saat uyuyorsa, diyeceğim şu ki belki de sadece altı saat uyuyabiliyordur. Yani sorun yatakta boşuna iki saat geçirmenizdir, işte uykusuzluk burada başlar.”

“Öyleyse benim önereceğim şey, şu anda yalnızca altı saatin var, bu yüzden onun yerine uyku aralığını altı saate indireceğiz. Örneğin, gece yarısından önce yatağa gitmeyeceksin ve alarmını altıya kuracaksın.” dedi.

Böylece insanlar yatakta uykusuz yatmak yerine, gece yatmadan önceki fazladan zamanlarını, yapılacaklar listelerine göz atmak veya bir hobiye daha fazla zaman ayırmak için kullanabilirler.

Pinkham’ın yöntemleri, uyku düzeni olmayan küçük çocuklara yapıldığı gibi, insanların vücut saatlerini öğrenene kadar çalışılmasında yatıyor.

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