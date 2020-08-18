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Uyuşturucu İçti, Ambulans ile Hastaneye Kaldırıldı!

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Lefkoşa’da uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaşan Abdülkadir Arıca’nın ambulans ile hastaneye kaldırılmasının ardından tutuklanan zanlılar mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Uyuşturucu İçti, Ambulans ile Hastaneye Kaldırıldı!

Lefkoşa’da uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaşan Abdülkadir Arıca’nın ambulans ile hastaneye kaldırılmasının ardından tutuklanan zanlılar Abdülkadir Arıca, Serkan Ekinci, Muhammed Azgan ve
Bayram Çolak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı.

Polis, zanlılar Abdülkadir Arıca, Serkan Ekinci, Muhammed Azgan ve Bayram Çolak’ın Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçuyla methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 18 Ağustos’ta saat 00.50’de alınan bir ihbar üzerine bir apartmanda zanlı Abdülkadir Arıca’nın şüpheli madde içip, kendinden geçtiğine dair bilgi alındığını ve konu daireye bir polis ekibi ile sağlık görevlilerinin gittiğini anlattı.

Polis, zanlılar Abdülkadir Arıca, Serkan Ekinci ve Muhammed Azgan’ın ikametgâhta olduğunun belirlendiğini söyledi. Polis, zanlı Abdülkadir Arıca’nın 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk muayeneden sonra hastaneye sevk edildiğini anlattı. Polis, konu ikametgâhın yatak odasında komodin çekmecesinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, konu evde zanlı Bayram Çolak’ın da ikamet ettiğinin öğrenildiğini ve apartmanda tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlı Bayram Çolak’ın üzerinde yapılan aramada yarım gram ağırlığında sentetic cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığı j söyledi. Polis, üç zanlının konu maddeyi zanlı Bayram Çolak’tan aldıklarını içeren gönüllü ifade verdiklerini ve zanlı 4’ün de ifade verip suçlamaları kabul ettiğini belirtti. Polis, aranan bir kişi olduğunu ve tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.


Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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