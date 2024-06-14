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"Üzerinde büyü var, kısmetin kapalı" dedi, paraları aldı!

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Lefkoşa’da meydana gelen sahtekarlıkla para temini ve uydurma büyücülük yapma suçlarından tutuklanan S.T.G mahkemeye çıkarıldı.
"Üzerinde büyü var, kısmetin kapalı" dedi, paraları aldı!

Polis memuru İpek Üzüm mahkemede olguları aktardı.

Üzüm, müşteki D.G. isimi kadının önceli gün polise gelerek, Eylül 2023-02.01.2024 tarihleri arasında Göçmenköy’de sakin zanlının ikametgahı içerisinde, 500 TL karşılığında kendisine Katina kartları ile fal açıp "üzerinde büyü var, annen hastadır ölecek, kısmetin kapalı" sözlerini söylemek suretiyle uydurma büyücülük yaparak, büyüyü bozacağı vaadinde bulunarak 130 bin 300 TL ve bin Euro parayı temin ettiğini söyleyip, şikayetçi olunduğunu anlattı.

 Polis, aynı gün müştekinin vermiş olduğu ifadesine müteakip kendisine zanlı tarafından zanlının ikametgâhında "kötülüklerin kendisinden uzak duracağı" amacıyla verilen Arapça yazılı büyü tablosu ve muskayı polise teslim ettiğini belirtti. Polis, zanlının 8 Mayıs 2024 tarihinde benzer suçlardan Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak teminata bağlandığını açıkladı.

Polis, 11 Mayıs 2024 tarihinde müştekinin olayları öğrenmesi üzerine zanlı aleyhinde şikayetçi olduğunu ifade etti. Polis, zanlının 13 Haziran 2024 tarihinde tutuklanıp ikametgahında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini kaydetti.

Polis, zanlının askıda 2 sahtekarlıkla para temini ve 2  de uydurma büyücülük yapma suçlarından 4 adet meselesi bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ve etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren   Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 40 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 400 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, zanlının şahsen 400 bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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