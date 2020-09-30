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Velilerin en önemli görevi ev düzenini sağlamak

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Öğretim yılı 21 Eylül’de başladı. Anne babaların yeni düzene ve bu düzendeki rollerine ilişkin zihinlerinde pek çok soru var.
Velilerin en önemli görevi ev düzenini sağlamak

Öğretim yılı 21 Eylül’de başladı. Anne babaların yeni düzene ve bu düzendeki rollerine ilişkin zihinlerinde pek çok soru var. Hisar Okulları ailelerin bu değişimi olumlu bir dönüşüm fırsatı olarak değerlendirmelerine destek olmak amacıyla düzenlediği çevrimiçi açık seminerde Çocuk ve Ergen Psikanalisti ve Klinik Psikolog Funda Akkapulu’yu konuk etti. Akkapulu, aileleri dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirdi.

 

Aşırı boyutlarda kaygı duyan veliler uzman yardımı almalı

Velilerin yeni eğitim düzenine ilişkin kaygıları çocukların yaş gruplarına göre değişkenlik gösteriyor. Okulöncesi velileri çocuklarda okul sevgisi geliştirme, paylaşmayı öğrenme, temel temizlik ve sağlık güvenliği kurallarına uyma, ilkokul bir velileri okuma yazmayı öğrenme, ödev bilinci geliştirme gibi konularda kaygılı. Sınav düzeyleri olan sekiz ve on ikinci sınıf velileri ise sınavlara evden hazırlanmada verimlilik, sosyalleşmeden yoksun kalmak, uzaktan derslere katılmayı reddetme gibi konularda kaygı duyuyor. Velilerin kaygılarını çocuklarına yüklemek yerine, akıllarına takılan konuları öncelikle okulları ve öğretmenlerle paylaşarak, onların önerilerine uymaları gerekiyor. Bireysel kaygıları aşırı boyutlarda olan anne babalar ise uzman yardımına başvurmalı.

 

Okul - aile işbirliği bu dönemi sağlıklı atlatmak için çok önemli

Dışarıdan bakıldığında koşullar fazla değişmiş gibi gözükmese bile, 2020/2021 okul yılı geçtiğimiz öğretim yılına göre hem resmi kurumların hem de ailelerin daha deneyimli ve bilinçli olarak başlayacağı bir yıl olacak. Tüm yaş grupları için anne babaların öğretmenlik rolünü üstlenmekten kaçınmaları gerekiyor. Okul İle ailenin işbirliği ve yakın ilişkisi bu dönemi iyi atlatmak için çok önemli.

 

Evde düzen sağlanmalı

Çocuklara tatilin bittiğini hissettirmek için öncelikle, yemek ve uyku saatleri derslere göre yeniden düzenlenmeli. Aile sofrasında veya akşam çocuklarla günleri hakkında kısa da olsa sohbet edebilecek bir ortam yaratılmalı. Çanta defter alışverişinin yerini bu yıl elektronik aletlerin güncellenmesi ve kontrolü alıyor. Bunlara ek olarak evdeki fiziksel ortam da yeniden düzenlenmeli. Evin büyüklüğünden bağımsız olarak çocuklara tercihen internet bağlantısı olan bir çalışma köşesi ayrılmalı.

 

Küçük yaşlar için görevler görselleştirilerek bir takvime işaretlenmeli

Çalışan anne babalar çocuklarını emanet ettikleri bakıcıyı veya aile büyüğünü yeni ev düzeni konusunda eğitmeli ve ilk haftalar bu ev düzenini prova etmeliler. İlkokul çağı sonuna kadar aileler evde görünür bir yerde fiziksel bir takvim yaparak; banyo zamanı, dinlenme zamanı, arkadaşlarla sohbet zamanı gibi faaliyetleri takvime yerleştirilmelidir. Çocuklar da tamamladıkları görevleri takvime işaretleyebilir.

 

Boş ekran kullanımını sınırlanmalı

Karma eğitimle artan ekran kullanım süresi faydalı ve boş olarak ikiye ayrılıyor. Çocuklar ekranı bir belgeseli izlemek veya okul ile bağlantı kurmak için kullanıyorsa bu faydalı bir kullanım. Herhangi bir eğitsel amacı taşımayan sosyal medya kanallarında harcanan vakit ise boş ekran vakti olarak değerlendiriliyor. Ekran karşısında geçirilen uzun saatlerin hem çocuklar, hem de yetişkinler için getirdiği en önemli risk hareketsizlik olduğu için, boş ekran kullanımını sınırlamak önemli.

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