Wednesday yıldızı Jenna Ortega eleştirilerin odağında

Film ve TV yapımcısı Steven DeKnight, yakın tarihli bir röportajında “Wednesday” yıldızı Jenna Ortega’yı eleştirerek Twitter’da oldukça tepki çekti.

20 yaşındaki ABD’li aktris Jenna Ortega, 6 Mart’ta katıldığı bir podcast’in sunucusu Dax Shepard’a, yazarların çalışmalarından memnun olmadığını ve karakteri hakkında “mantıklı” hiçbir şey hissetmediği için “hikayeyi değiştirmeye başladığını” söyledi.

Bunun üzerine Ortega ile henüz bir projede birlikte çalışmayan DeKnight ise davranışlarının profesyonelce olmadığını düşündüğünü ve ekibini alenen eleştirmemesi gerektiğini söyledi.

Projeleri arasında Buffy The Vampire Slayer, Daredevil ve Spartacus’un da yer aldığı Steven DeKnight, Ortega’nın senaryo tartışmaları hakkında konuşmasının uygun olmadığını söyleyerek, yazarlar ve yapımcılar hakkında “alenen alay ettiğini” söyledi.