  • BIST 5.136,44
  • Altın 1207.741
  • Dolar 19.0054
  • Euro 20.2741
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Wednesday yıldızı Jenna Ortega eleştirilerin odağında

»
Netflix'in gözde yapımlarından "Wednesday"in yıldızı Jenna Ortega, önde gelen bir film yapımcısının eleştirilerine maruz kaldı.
Wednesday yıldızı Jenna Ortega eleştirilerin odağında

Film ve TV yapımcısı Steven DeKnight, yakın tarihli bir röportajında “Wednesday” yıldızı Jenna Ortega’yı eleştirerek Twitter’da oldukça tepki çekti.

20 yaşındaki ABD’li aktris Jenna Ortega, 6 Mart’ta katıldığı bir podcast’in sunucusu Dax Shepard’a, yazarların çalışmalarından memnun olmadığını ve karakteri hakkında “mantıklı” hiçbir şey hissetmediği için “hikayeyi değiştirmeye başladığını” söyledi.

Bunun üzerine Ortega ile henüz bir projede birlikte çalışmayan DeKnight ise davranışlarının profesyonelce olmadığını düşündüğünü ve ekibini alenen eleştirmemesi gerektiğini söyledi.

Projeleri arasında Buffy The Vampire Slayer, Daredevil ve Spartacus’un da yer aldığı Steven DeKnight, Ortega’nın senaryo tartışmaları hakkında konuşmasının uygun olmadığını söyleyerek, yazarlar ve yapımcılar hakkında “alenen alay ettiğini” söyledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oscar kazandı ama hâlâ işsizlikle mücadele ediyor14 Mart 2023 Salı 22:43
  • The Crown’ın yeni sezonunda Nazi kostümü skandalı da olacak14 Mart 2023 Salı 19:31
  • Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı14 Mart 2023 Salı 10:00
  • Ünlü oyuncunun Oscar'daki kıyafeti olay oldu13 Mart 2023 Pazartesi 22:56
  • Serdar Ortaç kardeşi Serkan Ortaç’ı toprağa verdi13 Mart 2023 Pazartesi 15:16
  • Oscar Ödülleri sahiplerini buldu13 Mart 2023 Pazartesi 12:24
  • İlk tercih bile değillerdi, hepsi Oscar kazandı12 Mart 2023 Pazar 19:59
  • Serdar Ortaç’ın kardeşi hayatını kaybetti12 Mart 2023 Pazar 15:52
  • Bu yıl Oscar Ödül Töreni’nde tarih yazılabilir… İlklerin gecesi…12 Mart 2023 Pazar 14:10
  • Aaahh Belinda, 37 yıl sonra yeniden çekildi: Netflix için çekilen film 7 Nisanda gösterime girecek12 Mart 2023 Pazar 11:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti