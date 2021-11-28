Williams F1 takımı kurucusu Sir Frank Williams hayatını kaybetti

Williams Racing takımından yapılan açıklamaya göre Sir Frank Williams, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Frank Williams, Formula 1 tarihinin en uzun süre takım patronluğunu yapan kişiydi.
Kariyerinde 7 sürücüler klasmanı 9 da takımlar klasmanı şampiyonluğu gören İngiliz efsane, 2012'ye kadar Williams takımının yönetiminde yer aldı.
2016'da zatürre sebebi ile hastaneye kaldırılan Williams, bir süredir takımla yarışlara da seyahat edemiyordu.
Geçen yıl ismi değişmese de takımın hisselerinin ABD merkezli yatırım şirketi Dorilton Capital'a satıldığı açıklanmıştı.
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