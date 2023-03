Woodstock’ın ikonik fotoğraflarından birinde yer alıyordu… Hayatını kaybetti

Woodstock’ın 1970 tarihli albümünün kapağında erkek arkadaşı ile yer alan battaniyeli kadın Bobbi Kelly Ercoline, hayatını kaybetti. Ercoline’ın 54 yaşındaki kocası Nick Ercoline, Facebook’ta eşinin ölüm haberini doğruladı ve “Hayatını iyi yaşadı. Onu tanısaydınız, severdiniz. ‘Nazik ol’ diyerek yaşadı” diye yazdı.

Ercoline, son yılların zor geçtiğini ancak artık fiziksel acı çekmediğini belirtirken eşinin herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığına dair bilgi vermedi.

İkilinin festivaldeki pozlarının ölümsüz hale gelmesi ise tamamen tesadüfen olur. Bobbi ve Nick Ercoline 20 yaşındayken 1969’da radyoda bir festival olduğunu duyar. Sadece birkaç aydır çıkıyorlardı. Ertesi gün arkadaşları, annesinin steyşın vagonunu ödünç alır ve yola çıkarlar. Yol boyunca, insanlar eşyalarını bırakarak ilerlemeye başlar ve albüm kapağında yer alan fotoğrafta görünen battaniyeyi de bırakılan eşyalar arasından alırlar.

Bobbi Ercoline, Guardian için 2015’te kaleme aldığı yazıda şu satırlara yer veriyor: “Atmosferi canlı bir şekilde hatırlıyorum: Işıklardan dolayı gökyüzü turuncumsu pembeydi ve hava pusluydu. Müziği ve anonsları çok uzaktan duyabiliyordum. Etrafımızda aileler, çiftler, bağıran insanlar, ağlayan bebekler, bağıranlar vardı. Hava nemliydi ve kamp ateşi kokuyordu. Daha önce böyle bir şey görmemiştim.”

Birkaç ay sonra da 1970’s Woodstock: Music From the Original Soundtrack and More albümünü alan Ercoline çifti, kapakta kendilerini gördüklerinde şoke olur. O zamanlar sadece birkaç aydır beraber olan çift, daha sona hayatlarını birleştirir ve Bobbie Ercoline geçtiğimiz günlerde hayatını kaybedene kadar da birlikte olur.