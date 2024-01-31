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SON DAKİKASivil savunma ekiplerinin su baskınlarına müdahalesi bugün de devam etti

Yağış ve fırtına etkisini azaltarak devam edecek

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Meteoroloji Dairesi, bu geceden itibaren kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yaptı.
Yağış ve fırtına etkisini azaltarak devam edecek

Meteoroloji Dairesi, bu geceden itibaren kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yaptı.

Daireden yapılan açıklamada, bugün 18.00 ile yarın 15.00 saatleri arasında yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde görülen  aşırı yağışların (100 kg/m² ve üzeri) ve çok şiddetli fırtına (103-117 km/h) boyutundaki rüzgarın etkisini azaltarak, yağışların orta kuvvette (6-20 kg/m²) yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²); rüzgarın orta kuvvette (20-28km/h) kıyılarda ise yer yer kuvvetli (39-49 km/h) olarak devam etmesi beklenmektedir. Toprağın doymuş, dere seviyelerinin yükselmiş ve taşkınların olduğu da dikkate alınarak yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaya devam etmeleri tavsiye edilir” denildi.

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