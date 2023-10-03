Yağmurlu hava bugün ve yarın da etkisini sürdürecek

Meteoroloji Dairesi, ülkeyi etkisi altına alan yağmurlu havanın bugün ve yarın da etkisini sürdüreceğini açıkladı.

Ülkeyi etkisi altına alan yağmurlu hava bugün ve yarın da devam edecek. Meteoroloji Dairesi, bugün yer yer gök gürültülü sağanak; çarşamba günü ise doğu kesimlerde yer yer sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 3-9 Ekim tarihlerini kapsayan raporuna göre, perşembe günü itibarıyla hafta başına kadar hava çoğunlukla parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 29-32 derece dolaylarında seyredecek.

Serin ve nemli hava kültesi altında kalması beklenen bölgede periyodun ilk günü rüzgar kuzey ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve batıdan orta kuvvette esecek.