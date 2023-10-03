  • BIST 8486.96
  • Altın 1611.102
  • Dolar 27.4978
  • Euro 28.809
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABritanya benzinli ve dizel otomobillerin satışına yasağı beş yıl erteleyecek

Yağmurlu hava bugün ve yarın da etkisini sürdürecek

» »
Meteoroloji Dairesi, ülkeyi etkisi altına alan yağmurlu havanın bugün ve yarın da etkisini sürdüreceğini açıkladı.
Yağmurlu hava bugün ve yarın da etkisini sürdürecek

Ülkeyi etkisi altına alan yağmurlu hava bugün ve yarın da devam edecek. Meteoroloji Dairesi, bugün yer yer gök gürültülü sağanak; çarşamba günü ise doğu kesimlerde yer yer sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 3-9 Ekim tarihlerini kapsayan raporuna göre, perşembe günü itibarıyla hafta başına kadar hava çoğunlukla parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 29-32 derece dolaylarında seyredecek. 

Serin ve nemli hava kültesi altında kalması beklenen bölgede periyodun ilk günü rüzgar kuzey ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve batıdan orta kuvvette esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sıcak ve nemli hava etkili olacak15 Eylül 2023 Cuma 14:15
  • Hava nasıl olacak? 15 Eylül 2023 Cuma15 Eylül 2023 Cuma 08:10
  • En yüksek sıcaklık 34-37 derece13 Eylül 2023 Çarşamba 18:03
  • Yağmur geliyor....11 Eylül 2023 Pazartesi 09:40
  • Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor09 Eylül 2023 Cumartesi 09:50
  • Pazar ve pazartesi günleri yağmur bekleniyor08 Eylül 2023 Cuma 20:48
  • Pazar gününden itibaren yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor08 Eylül 2023 Cuma 08:10
  • Pazar gününden itibaren yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor07 Eylül 2023 Perşembe 08:48
  • Bu hafta hava nasıl olacak?05 Eylül 2023 Salı 07:58
  • Bir hafta yağmur beklenmiyor04 Eylül 2023 Pazartesi 15:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti