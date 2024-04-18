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Yakın Doğu Üniversitesi’nde Türk Dünyası Bestecileri Konseri: Müzik Şöleni Gelecek

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Yakın Doğu Üniversitesi’nde Türk Dünyası Bestecileri Konseri: Sanat Dolu Akşam
Yakın Doğu Üniversitesi’nde Türk Dünyası Bestecileri Konseri: Müzik Şöleni Gelecek

“Türk Dünyası Bestecileri Konseri”, Yakın Doğu Üniversitesi’nde müzik şöleni yaşatacak!

Türk dünyasında iz bırakan Azerbaycan, Tataristan, Türkiye ve Kıbrıslı ünlü bestecilerin eserlerinden oluşan konser ile Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı akademisyen ve öğrencileri, 19 Nisan Cuma günü, saat 19.00’da sanatseverlere müzik dolu bir akşam yaşatacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü tarafından hazırlanan “Türk Dünyası Bestecileri Konseri”, 19 Nisan Cuma günü saat 19.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salonu’nda gerçekleşecek.

Ücretsiz olarak halka açık olacak olan konserde, Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı akademisyen ve öğrencileri farklı coğrafyalarında yetişen ve çeşitli kültürel etkilerle beslenen Türk bestecilerin eserlerini dinleyicilerle buluşturacak. Konser, Fazıl Say, Rüstem Yahin, Tofiq Quliyev, Ali Küçük, Fikret Amirov, Arif Melikov, Kara Karaev ve Kamran Aziz’in eserleri ile Kıbrıs Türküleri’nden oluşan eşsiz bir müzik şöleni sunacak.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde Türk müziği şöleni yaşanacak!

Türk Dünyası Bestecileri Konseri, ünlü Azerbaycanlı besteci Tofiq Quliyev’in “İp Atlamak” eseri ile başlayacak. Ayrıca Quliyev’in “Lirik Dans”, “Gezinti”, “Gızlar Mahnısı” ve “Sene de Galmaz” adlı eserleri de gece boyunca müzikseverlerle buluşturulacak. Ali Küçük’ün “Etüt” ve “Zeybek” adlı eserleri ile Kamran Aziz’in “Al Yemeni” ve “Kıbrısım”, Fikret Amirov’un “Vals”, Rüstem Yahin’in “Tatar Melodisi”, Arif Melikova’nın “Prelüd”, Fazıl Say’ın “Kumru”, Kara Karayev’in “Vals” ve “Dans” eserleri de Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı akademisyen ve öğrencileri tarafından icra edilecek.

 

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