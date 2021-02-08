  • BIST 1.533
  • Altın 416,228
  • Dolar 7,0955
  • Euro 8,5319
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAPilli:74 vaka..2 kişi havayolu ile geldi

Yarın Ve Çarşamba Günü Sis Var

» »
Meteoroloji Dairesi, yarın ve çarşamba günü sabah saatlerinde yer yer sis beklendiğini açıkladı.
Yarın Ve Çarşamba Günü Sis Var

Meteoroloji Dairesi, yarın ve çarşamba günü sabah saatlerinde yer yer sis beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre , bölge periyodun ilk yarısında yüksek basınç, ikinci yarısında ise alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Buna göre hava yarın, parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, çarşamba açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, perşembe açık ve az bulutlu, cuma parçalı ve az bulutlu olacak.

Hafta sonunda, cumartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, pazar da parçalı ve az bulutlu olacak.

Önümüzdeki hafta pazartesi havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 – 22 derece santigrat dolaylarında seyredecek.  

Rüzgâr periyodun ilk günü Güney ve Doğu, diğer günlerde ise Güney ve Batılı yönlerden orta kuvvette esecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Günlük Hava Durumu ( 03 Şubat 2021 Çarşamba )03 Şubat 2021 Çarşamba 09:23
  • Günlük Hava Durumu ( 02 Şubat 2021 Salı )02 Şubat 2021 Salı 09:22
  • Çarşamba ve Perşembe sağanak bekleniyor01 Şubat 2021 Pazartesi 14:39
  • Günlük Hava Durumu ( 01 Şubat 2021 Pazartesi )01 Şubat 2021 Pazartesi 09:15
  • Günlük Hava Durumu (30 Ocak 2021)30 Ocak 2021 Cumartesi 09:23
  • Fırtına geliyor!29 Ocak 2021 Cuma 14:30
  • Günlük Hava Durumu (29 Ocak 2021)29 Ocak 2021 Cuma 09:18
  • Günlük Hava Durumu (28 Ocak 2021)28 Ocak 2021 Perşembe 09:21
  • Pazartesi Gününe Kadar Sağanak Yağmur Bekleniyor27 Ocak 2021 Çarşamba 14:54
  • Günlük Hava Durumu (27 Ocak 2021)27 Ocak 2021 Çarşamba 09:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti