  • BIST 1.538
  • Altın 438,710
  • Dolar 7,3735
  • Euro 8,9409
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAFLAŞ:32 pozitif vaka 2 kişi yoğun bakıma alındı

Yarından itibaren 4 gün sağanak bekleniyor

» »
Yarın, perşembe, cuma ve cumartesi günleri yer yer sağanak bekleniyor
Yarından itibaren 4 gün sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki bir haftalık sürede genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli havanın etkili olacağını açıkladı.

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki bir haftalık sürede genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli havanın etkili olacağını açıkladı.
Buna göre bugün hava, parçalı çok bulutlu; yarın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ye yer sağanak yağmurlu olacak.
Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri, parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu olacak hava, yerini Pazar günü parçalı az bulutlu, Pazartesi ise açık ve az bulutlu havaya bırakacak.
Hava sıcaklıkları genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 14 – 17 derece santigrat dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr periyodun ilk günleri Kuzey ve Doğu, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli, Çarşamba ve Perşembe günleri fırtınamsı olarak esecek

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hafta Sonu Sabah Saatlerinde Don Olayı Bekleniyor22 Ocak 2021 Cuma 16:32
  • Günlük Hava Durumu (22 Ocak 2021)22 Ocak 2021 Cuma 09:23
  • Günlük Hava Durumu (21 Ocak 2021)21 Ocak 2021 Perşembe 09:19
  • Yarın Ve Cuma Sabahı Don Olayı Bekleniyor20 Ocak 2021 Çarşamba 16:17
  • Kıbrıs'ta sonbahar ve kış aylarının en soğuk günü yaşanıyor20 Ocak 2021 Çarşamba 15:30
  • Günlük Hava Durumu (20 Ocak 2021)20 Ocak 2021 Çarşamba 09:05
  • Karla karışık sağanak yağmur geliyor!19 Ocak 2021 Salı 11:07
  • Günlük Hava Durumu (19 Ocak 2021)19 Ocak 2021 Salı 08:59
  • Yarın Ve Çarşamba Karla Karışık Yağmur Bekleniyor18 Ocak 2021 Pazartesi 17:07
  • Günlük Hava Durumu (18 Ocak 2021)18 Ocak 2021 Pazartesi 09:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti