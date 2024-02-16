YDP kurultayı erteleniyor

Kulislerden elde edilen bilgiye göre kurultayı erteleme talebinin Erhan Arıklı tarafından geldiği, erteleme sebebi olarak ise Türkiye’de gerçekleşecek olan yerel seçimlere işaret edildi.
Öte yandan, Yeniden Doğuş Partisi’nin olağan kongresinde parti başkanlığına adaylığını koyan Genel Başkanı Prof. Dr. Erhan Arıklı ve Genel Sekreter Prof. Dr. Talip Atalay, bugün saat 15.00’te parti merkezinde ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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