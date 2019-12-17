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Yeni kanalizasyon ana taşıyıcı hattı için çalışmaları devam ediyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından şehrin 30 yıl sonraki nüfus gelişimini dikkate alarak hazırlanan “Kuzey Lefkoşa Yeni Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı Projesi” çalışmaları adım adım ilerliyor.
Yeni kanalizasyon ana taşıyıcı hattı için çalışmaları devam ediyor

Uluslararası ihale sonucunda 15 Temmuz’da imzalanan mukavele ile resmen başlayan ve Kasım ayı itibariyle sahada kazılara başlanılan projede yüklenici firma olan Türkiye’den Çeltikçioğlu Cons. İnd.& Trade. Ltd.Co. ile Abdurrahim Temiz Mühendislik Şirketi’nin oluşturduğu konsorsiyom çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yaklaşık 75 MilyonTL’lik(10 milyon 940 bin 379 Euro) ihale yapım bedelli bütçesi ile şehrin geleceği için tarihi bir adım olan ve AB finansmanıyla gerçekleştirilen projede Fransız Suez Consulting de proje kontrolörlüğünü gerçekleştiriyor.

LTB mühendislerinin gözlemi altında ilerleyen projede bugüne kadar 1000 metre civarında basınçlı boru hattı döşendi. Çalışmalar Haspolat-Dumlupınar arasındaki bölgede sürdürüyor.

Proje kapsamında 13 kilometre ana taşıyıcı hat döşenecek, kanalizasyon sistemi kapasitesi artırılacak şekilde eski pompa istasyonları yeniden yapılırken ilave olarak bir tane de yeni istasyon yapılacak. Proje yerel yönetimler alanında ülkemizde kanalizasyon hizmetlerinin çağdaş bir şekilde verilmesi adına imza atılmış en büyük işlerden bir olma özelliğini taşıyor ve 2021 Nisan ayında tamamlanması öngörülüyor.

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