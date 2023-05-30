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Yeni oyunlar Haziran ayında

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Girne Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Nikolay Gogol’un yazdığı ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ adlı oyunun son gösterimini İskele’de gerçekleştirdi.
Yeni oyunlar Haziran ayında

Girne Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun sahnelediği ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ adlı oyun, son gösterimini 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirdi. İskele Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilenen oyuna yoğun ilgi gösterildi. Girne Belediyesi Tiyatro Topluluğu yönetmenlerinden İsmihan Yorgancı yönettiği oyunu, Ömer Dündar oynadı. Müzik direktörlüğünü Ufuk Aydoğan yaptı. Özgün müzik ve piyanoda İkra Yalçın görev alırken, ışık tasarım uygulamasını Mehmet Saygıer, dekor tasarım ve uygulamasını Cem Taşlıovalı yaptı. Sahne amirliğini, Ulaş Baran Şahin ve Yusuf Aşık üstlenirken, fotoğraf çekimlerini Batuhan Oruç, makyajı Eseli Fatma Tüney gerçekleştirdi.

İKİ RUSÇA OYUN SAHNELENECEK

Girne Belediyesi Tiyatro Topluluğu, bünyesinde faaliyet gösteren yerli ve yabancı çeşitli tiyatro ekipleri ile Haziran ayından itibaren, yeni sezonda çeşitli dillerde sahnelenecek çocuk ve yetişkin oyunları için çalışmalara devam ediyor. Girne Belediyesi Tiyatro Topluluğu bünyesinde Rusça çalışmalar yapan tiyatro ekibi tarafından, 4 Haziran Pazar günü, saat 15:00’te “Pippi - Uzunçorap” adlı çocuk oyunu sergilenecekken, 25 Haziran Pazar günü saat 17:00’de ise yine Rusça oynanacak "Ölümcül Toplantı" adlı yetişkin oyunu Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

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