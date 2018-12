2018’in yılının sona ermesine birkaç gün kaldı. Yılın son günlerinde cadde ve sokaklarda, alışveriş merkezlerinde, marketlerde son hazırlıklarını yapan vatandaşların yoğunluğu var. Özellikle büyük kentlerde yeni yıl nedeniyle trafikteki yoğunluk arttı.

Havanın yeni yılın son günü olan 31 Aralık Pazartesi parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu; yeni yılın ilk gününde ise parçalı çok bulutlu olması bekleniyor.

2019’in ilk günü olan 1 Ocak Salı resmi tatil olacak.

“SEL FELAKETİ DOLAYISIYLA BAZI KONSERLER İPTAL EDİLDİ”

Girne, Dikmen, Alsancak ve Lapta bölgelerini etkileyen ve dört kişinin ölümüne yol açan sel felaketi dolayısıyla özellikle büyük kentlerin belediyelerinin her yıl düzenlediği meydan konserleri bu yıl yapılmayacak.

Beş ilçede de belediyelerin düzenlediği etkinlikler sel felaketi nedeniyle iptal edildi.

CUMHURBAŞKANI BASINA RESEPSİYON VERECEK

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni yıl nedeniyle 30 Aralık Pazar günü basına resepsiyon verecek. Resepsiyon Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde saat 19.00’da başlayacak.

YILIN SON GÜNÜ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 14-17 derece seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı , yarın ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

POLİS’TEN AÇIKLAMA

Polis Genel Müdürlüğü, yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamında gerçekleşebilmesi için emniyet tedbirlerinin üst seviyeye çıkarıldığını duyurdu.

Polis Genel Müdürlüğü şikâyetleri ve yardım taleplerini değerlendirmek ve anında hizmet verebilmek maksadıyla “155 POLİS İMDAT”, “199 İTFAİYE”, “156 ALO NARKOTİK” ve diğer telefon hatları ile 24 saat kesintisiz hizmet verecek.



Polis, yeni yıl kutlamaları nedeniyle gerek trafikte, gerekse eğlence ortamlarında alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

“Trafik kurallarına mutlaka uyunuz. Aracınızı kullanırken yolların konumunu dikkate alarak gerekli özeni gösteriniz. Kendinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananları ve trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden ‘polise’ bildiriniz. Alkol almışsanız araç kullanmayınız. Gerekirse polisten yardım talep ediniz. Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız. Trafikte önceliğiniz, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun. Yeni yıl kutlaması sırasında ateşli silah kullanmayınız. Kullanılmasının suç olduğunu unutmayınız. Suç işleyen kişileri derhal en yakın polis karakoluna bildiriniz. Yaşam hakkının her şeyin üzerinde olduğunu unutmayınız ve bunu kimsenin elinizden almasına asla izin vermeyiniz.”

Polis açıklamasında, halkın yeni yılı içtenlikle kutlanarak, 2019 yılının, halka, devlete ve ülkeye hayırlı olmasını dileğinde bulunuldu.

PİYANGO HEYECANI...TOPLAM 3 MİLYON 317 BİN TL İKRAMİYE

Devlet Piyangosu, yılbaşı çekilişinde toplam 3 milyon 317 bin TL ikramiye dağıtacak.

Yılbaşı özel çekilişinde verilecek büyük ikramiye 1 milyon 500 bin TL olacak ve ödül sahibini bulana kadar çekiliş tekrarlanacak.

1 milyonu takip eden diğer büyük ikramiyeler ise 125 bin TL, 25 bin TL ve 10 bin TL.

LEFKOŞA

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), başkent Lefkoşa’da, yurttaşların gerek yeni yıl gecesi gerekse de yeni yılın ilk gününü belediye hizmetleri açısından sorunsuz ve eksiksiz geçmesi için gerekli görevlendirmeleri yaptı, acil durumlar için önlem ve tedbirleri aldı.

LTB gerek rutin çalışma programlarıyla gerekse nöbetçi çalışanlarıyla 31 Aralık Pazartesi ve 1 Ocak Salı günü hizmet vermeye devam edecek.

Bu kapsamda, Lefkoşalılar söz konusu tarihlerde her türlü şikayetlerini Alo 185 çözüm hattına bildirebilecek.

LTB Halk Sağlığı Şubesi, yeniyıl öncesi de yurttaşların hijyenik ortamlarda taze ve sağlıklı gıda tüketmesi için rutin denetimlerini gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri de 31 Aralık Pazartesi ile 1 Ocak Salı günü görevlerinin başında olacak.

LTB Temizlik Şubesi tarafından rutin olarak yapılan genel çöp toplama çalışması gerek 31 Aralık Pazartesi günü gerekse de yılın ilk günü (1 Ocak Salı) hiç bir gecikme ve aksaklık olmadan aynı şekilde devam edecek.

31 Aralık ve 1 Ocak 2019 günlerinde LTB’ye bağlı defin işleri aksamadan devam edecek. Lefkoşa Türk Belediyesi Mezarlığı’nda nöbetçi ekip görev yapacak. Mezarlığa gelenlerin rahat ve hızlı bir şekilde kabir ziyaretlerini tamamlamaları için de gerekli tedbirler alındı. Defin İşleri’ne 22 32030, 22 32033, 0548 8340582 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

GİRNE

Girne Belediyesi de yeni yıl süresince Girnelilere hizmet verebilmek için bir takım tedbirler aldı.

Yeni yılın ilk günü dahil, çarşı merkezi, Kordonboyu, ve otellerin çöplerini toplayacak olan belediye ekipleri, rutin programına uygun olarak temizlik hizmetleri verecek. Gerekli önlemleri alan belediye, meydana gelebilecek arızalar ve şikayetler için ekipler oluşturdu.

Vatandaşlar yılbaşı süresince Girne Belediyesi’ni acil durumlarda şu telefon numaralarını arayabilir:

Bayındırlık ve İmar İşleri: 0548 881 21 14 / 0533 825 01 04 / 0533 870 20 18 / 0548 856 08 00

Temizlik İşleri: 0533 860 59 73 / 0548 882 31 20

Su İşleri: 0542 882 11 18

Kanalizasyon İşleri: 0533 870 20 17

Cenaze Ve Defin İşleri: 0533 840 52 20

Zabıta (Kolluk) Hizmetleri : 0548 882 21 18 / 0548 888 21 22

Girne Belediyesi Şikayet Hattı ALO 185 (7/24- Belediye sınırları içerisinde)

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, her yıl düzenlenen yeni yıl meydan konserinin, bu yıl iptal edildiği duyuruldu. Yaşanan sel felaketinde dört gencin hayatını kaybetmesi nedeniyle bu yıl Girne Belediyesi’nin düzenlediği tüm kutlamalarla birlikte, yeni yıl akşamı organize edilen meydan konseri de yapılmayacak.

GÜZELYURT

Güzelyurt Belediyesi de yeni yıl hazırlıkları çerçevesinde hizmetlerde herhangi bir sorun yaşanmaması amacıyla ilave tedbirler aldı.

Temizlik Hizmetleri:

i) Ev ve işyerleri: İşyeri ve konutların atıkları tatil süresince normal program aksatılmadan ekipler tarafından kaldırılacak.

ii) Sokak ve caddeler: merkez, cadde ve sokaklara ilave olarak temizlik ekipleri konarak temizlik hizmetinin artırılması gerçekleştirilecek.

Su Hizmetleri: Normal program dahilinde kent ve tüm bölgelere kesintisiz su verilecek. Arızalara karşı nöbetçi ekip oluşturuldu.

Kolluk Hizmetleri: Oluşabilecek sorun ve şikayetlere anında müdahale edilebilmesi amacı ile 29-30-31 Aralık tarihlerinde nöbetçi ekipler devrede olacak.

Salhane Hizmeti: Talebin karşılanabilmesi için ilave gün ve saatlerde hizmet sağlanmak sureti ile esnafın talepleri karşılanmıştır.

Tartı Merkezi Hizmeti: Narenciye kesimlerinin yapılmayacak olması nedeni ile Cypruvex ve Merkez Tartı Tesisi 2 Ocak 2019 Çarşamba gününden itibaren faaliyette olacak.

Defin Hizmetleri: Nöbetçi ekipler, ihtiyaç olması durumunda hizmet vermek için görevlendirilmiştir.

Açık Pazar: Güzelyurt Açık Pazar normal program dahilinde 29 Aralık Cumartesi günü açık olacaktır.

Alınan tedbirlerin yanısıra tüm ihtiyaçlar ve şikayetler için 0548 829 3243, 0548 829 3245, 0548 829 3246 numaralı telefon hatları vatandaş şikayet ve isteklerini karşılamak ve hizmet vermek üzere tahsis edilmiştir.

LEFKE

Lefke Belediye Başkanlığı kent merkezinde yapılacak ışıklandırma ve süsleme etkinliği ayrıca her yıl geleneksel olarak düzenlenen personel yeni yıl yemeğini iptal etti.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, yaşanan sel felaketleri nedeniyle yas ilan ettiklerini açıkladı.

Kaya, sel felaketlerinde yaşamlarını yitiren 4 genç ve büyük zarar gören bölgeler adına Lefke Belediyesi olarak yas ilan ederek, yeni yıl için yapılacak olan süsleme ve ışıklandırma etkinliklerini ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen personel yemeği iptal edildiğini önceden açıklamıştı.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de Girne, Dikmen, Alsancak ve Lapta bölgelerinde meydana gelen sel felaketinden üzüntü duyduğunu belirterek, yeni yıl için kent genelinde yapacakları süsleme, ışıklandırma ve meydan kutlama programını iptal ettiklerini duyurmuştu.

İSKELE

İskele Belediyesi 31 Aralık Pazartesi günü kutlanacak yılbaşı gecesinin İskele’de huzur içinde geçmesi için İskele Belediyesi ile İskele Polis Müdürlüğü tüm önlemlerini aldığını açıkladı.

Belediye geçtiğimiz haftalarda, 4 gencin ölümüyle sonuçlanan sel felaketinden ötürü, İskele Merkez’de yapılacak ışıklandırma, süsleme gibi etkinliklerini iptal etmişti.

Resmi tatil olmasından ötürü 1 Ocak 2019 Salı günü İskele Belediyesi kapalı olacak ancak defin işlemleri ile temizlik birimi işleyişine kesintisiz devam edecek.

İskele Belediye Mezbahası ise 1 Ocak Salı günü kapalı olacak. İskele Belediyesi’ne; 7 gün 24 saat hizmet veren 444 21 22’ye 1 Ocak Salı günü de ulaşılabilecek. Ustabaşı, cenaze ve defin işlemleri için 0548 810 11 05 aranabilecek.

Oluşabilecek su sıkıntısını da ortadan kaldırmak için de önlemler alındı. İskele Belediyesi, vatandaşların su sorunu ile karşılaşmaları durumunda 0548 810 12 29 numaralı telefonu aramalarını istedi.

SADIKOĞLU’NDAN YENİ YIL MESAJI

Bu arada İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da yayınladığı mesajında, meclis üyeleri, müdür ve personeli adına tüm halkın yeni yılını kutladı.

2019 yılının tüm halka hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Başkan Sadıkoğlu, yılbaşı gecesi kimsenin mutluluğuna gölge düşmemesi için, vatandaşları, trafikte dikkatli olmalarını istedi, alkol tüketeceklerin alkollü araç kullanmamaları konusunda uyardı.

İskele’de 1 Ocak’ta ulaşılabilecek telefon numaraları

Genel sorun bildirimi :444 21 22

Ustabaşı :0548 810 11 05

Su İşleri :0548 810 12 29

Defin İşlemleri :0548 810 11 05

İskele ’de acil durumlar için aranacak numaralar ise şöyle

İskele Polis Müdürlüğü : 371 23 33

İskele Sağlık Merkezi : 371 23 19

Sivil Savunma : Alo 101 / 371 27 46-371 27 48

Orman Yangın : 177

Polis İmdat : 155

Acil Servis : 112

Yangın : 199

CEZAEVİNDE YENİ YIL DOLAYISIYLA ÖZEL AÇIK GÖRÜŞ YOK

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, yeni yıl dolayısıyla cezaevinde özel bir açık görüş olmayacağını belirtti.

Bilmem, normal görüşme periyotlarının devam edeceğini söyledi.

ACİL TELEFON NUMARALARI

Vatandaşlar 155 “Polis İmdat”, 112 “Acil”, 199 “İtfaiye”, 101 “Sivil Savunma”, 158 “Sahil Güvenlik”, 177 “Orman Yangın” telefonlarına her zaman olduğu gibi ulaşabilecek.