Yeni yıl kararlarını bırakanları yeniden forma sokacak 5 yöntem

Yeni yıl geldiğinde yeni kararlar almak kolay olsa da, uygulamak o kadar kolay olmayabiliyor. Yapılan araştırmalar, yılın ilk 3 haftasında her 10 kişiden sekizinin antrenman hedeflerinden çoktan vazgeçtiğini ortaya koydu.

Kişisel antrenör Livvy Probert ile fitness ve beslenme uzmanı Penny Weston, yeni yılda daha fazla egzersiz yapma kararınızda sizi destekleyecek formülleri aktardı.

AĞIRDAN ALMAK

Uzmanlar, vücudunuza yeni alışkanlıklara ve rutinlere uyum sağlaması için ihtiyaç duyduğu sürenin verilmesi gerektiğini söylüyor. Bu sadece yaralanma riskini azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda hedeflerinizi daha yönetilebilir hale getirecektir.

Weston, “Belki ocak ayında, her gün egzersiz yapacağınızı söylediniz, ancak bunun gerçekçi olmadığı ortaya çıktı, özellikle sıfırdan başlıyorsanız. Neden bunun yerine haftada üç kez egzersiz yapmayı hedeflemiyorsunuz?” diyor.

ZİHİNSEL AÇIDAN HAZIR OLMAK

Tıpkı vücudu bir antrenmana fiziksel olarak hazırlamak için esneme yapmak gibi, uzmanlar zihinsel olarak hazırlanmak için de sessiz bir zaman dilimi ayırmanızı önerir.

Weston, “Daha önce hiç meditasyon yapmadıysanız, bu tür bir karar vermek çok zor olabilir. Neden haftada iki kez meditasyon yapmayı hedeflemiyorsunuz? İlk başta odaklanmak zor olabileceğinden, yürüyüşle birlikte meditasyon yapmaya başlamak iyi bir fikir.” diyor.

GERÇEKÇİ HEDEFLER BELİRLEYİN

Birçok kişi sadece üç aylık bir antrenmandan sonra uzun mesafeli bir koşuyu tamamlamayı çok isterken, bazıları için bu mümkün olmayabilir.

Gerçekçi olmayan hedefler belirlemek, motive olmayı zorlaştırabilir ve hedeflere ulaşılamadığında hayal kırıklığına yol açabilir.

Uzmanlar, daha büyük bir hedefe ulaşmak için küçük antrenmanlar planlamanın, ilerlemeyi izlemenin ve yolda kalmanın bir yolu olabileceğini söylüyor.

BAŞLANGIÇ SEVİYESİNDEKİ EGZERSİZLERE ODAKLANIN

Uzmanlara göre, karmaşık ve ileri düzey egzersizler, yanlış yapıldığında yaralanma riskini artırabilir. Doğru formda basit egzersizler yapmak çok daha faydalıdır.

Weston, “Squat, lunge ve plank gibi temel hareketleri bildiğinizden emin olmak her zaman iyidir. Bunlar birçok antrenmanda kullanılıyor, bu yüzden iyi bir temel oluşturmak için önce bunları öğrenin.” diyor.

KENDİNİZİ ÖDÜLLENDİRİN

Uzmanlar, kendinize karşı nazik olmanın ve fitness sürecindeki her başarıyı kutlamanın faydalarından bahsediyor.

Bu sadece zihninizin ulaşılabilir hedeflere doğru çalışmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda sizi devam etmek için motive edecektir.

Probert, “Hayalimiz nihai hedef olsa da, yol boyunca kutlayamayacağımızı kim söylüyor? Kısa vadeli teşvikler, başarılı olmanız için olumlu bir ortam yaratarak sizi motive etmek için önemlidir.” açıklamasında bulundu.