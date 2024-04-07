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Yeorgios: Kıbrıs Helenizm’in son burcudur

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Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios,  25 Mart 1821 Yunan ayaklanması yıldönümünde Faneormeni Kilisesi’nde düzenlenen törende Yunanistan’a “yabancı ve tebaa değiliz” diye seslendi.
Yeorgios: Kıbrıs Helenizm’in son burcudur

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios,  25 Mart 1821 Yunan ayaklanması yıldönümünde Faneormeni Kilisesi’nde düzenlenen törende Yunanistan’a “yabancı ve tebaa değiliz” diye seslendi.

Haftalık Simerini Yeorgios’un, Yunan ayaklanması ve EOKA’nın silahlı saldırıya geçişinin (1 Nisan 1955) yıldönümü için düzenlenen etkinlikteki konuşmasında “Rum-Yunan ortak savunma sahası doktrininin yeniden canlandırılmasından ve ‘Helen ulusunun top yekûn müteyakkız olmasından’ yana tavır ortaya koyduğunu” yazdı.

Habere göre “Tam da bu nedenle ulusal merkezin Kıbrıs milli davamızdan uzaklaşması bizi üzüyor. Yabancı ve tebaa değiliz, Yunan atalarımızın bu topraklarına yeni gelmiş de değiliz.” ifadesini kullanan Yeorgios Yunanistan’ın, “iyi komşuluk maskesine ve Kıbrıs sorununun Türk-Yunan ilişkilerinden ayrı tutulması taleplerine kapılamayacağı” görüşünü ortaya koydu.

Yeorgios “Kıbrıs Helenizm’in son burcudur.  Kıbrıs düşerse, diğer Yunan yerleri ayakta duramaz, sıra Ege, adalar, Trakya, Makedonya’ya gelir.” dedi.  Rum Yönetimine de seslenerek “mücadelelerini başarıya ulaştıracak bütün altyapıları destekleme” çağrısı yapan Yeorgios “Gerekli savunma zırhı olmadan, Milli Muhafız Ordusu güçlendirilmeden, sığınmacı akışı göğüslenmeden ve çevremizde olup bitenler dikkate alınmadan, yeni tavizler için ağır baskı göreceğimiz müzakerelere oturulmamalıdır.” ifadesini kullandı.

Yeorgios “İki bölgeli iki toplumlu federasyonun 50 yıl başarılamamasının nedeni, Kıbrıs içindeki ve dışındaki patronların dayatmayı başaramamasıdır. Çünkü federasyonu halk kabul etmiyor, Başpiskopos karşı çıkıyor ve 24 Nisan 2004’te yüzde 75’in Hayır’ı ile reddetti.” de dedi.

Gazete IIII. Makarios Vakfı tarafından düzenlenen kutlama etkinliğine resmi davetli olmasına rağmen, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi ile bastırması üzerine, federasyona ve müzakerelerin yeniden başlamasına karşı olduğu için sözde “Özgür Girne Örgütü korusunun” katılımının yasaklandığını yazdı. Etkinlikte Yunanistan’ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias tarafından temsil edileceği açıklanmasına karşın Dendias’ın katılmadığı, Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Yoannis Papameletiu tarafından temsil edildiği bilgisi de verildi.

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