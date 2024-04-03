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Yer Kıbrıs... 1 kilo uyuşturucu yuttu

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Larnaka Havalimanı'nda geçen cumartesi günü, büyük miktarda uyuşturucu yuttuğunun tespit edilmesi üzerine tutuklanan 24 yaşındaki Brezilyalı kadının, hastanede gözetim altında tutulduğu belirtildi.
Yer Kıbrıs... 1 kilo uyuşturucu yuttu

Fileleftheros gazetesi Brezilyalı kadının, Narkotik Şube polisine, içeriğinde yaklaşık bir kilo kokain bulunan tablet şeklindeki 164 paketi yuttuğunu söylediğini yazdı.

Gazete dün öğleden sonraya kadar 40 paketin çıkarıldığını, geriye kalanların çıkarılması için de ilgili sürecin devam ettiğini belirtti.

Paketlerden birinin patlaması durumunda kadının yaşamının tehlikeye gireceğini belirten gazete bahse konu kadının, Brezilya’da faaliyet gösteren uyuşturucu çetesi için “torbacı” olarak görev yaptığının göründüğünü yazdı.

Brezilyalı kadının Doha üzerinden Güney Kıbrıs’a geldiğini yazan gazete Larnaka Havalimanı'nda bagajında yapılan kontrollerde şüpheli bir şeye rastlanmadığını,  uyuşturucuları yuttuğuna dair itirafta bulunduğunu belirtti.

Habere göre Brezilyalı kadın bu itirafın ardından inceleme için Larnaka Genel Hastanesine götürüldü.

Kadın hakkında, bu süreci Larnaka Hastanesinde geçireceği, sekiz gün tutukluluk emri de verildi.

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