  • BIST 10142.07
  • Altın 2408.531
  • Dolar 32.3635
  • Euro 34.7569
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAKaraciğer yağlanmasına işaret eden bu belirtilere dikkat!

Yer Lefkoşa: Ölen komşusunun evini soydu

» »
Lefkoşa’da Göçmen Evleri’nde yaşamını yitiren komşusuna ait eve girip, hırsızlık yapan H.T tutuklanarak “geceleyin ev açma, sirkat, kasti hasar ve kanunsuz ateşli silah tasarrufu” suçlarından mahkemeye çıkarıldı.
Yer Lefkoşa: Ölen komşusunun evini soydu

Polis memuru Nazmi Doğan mahkemede olguları aktardı. 

Polis, olayın 11 Haziran 2024 tarihinde saat 01.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının Lefkoşa’da Kızılay arkası Göçmen Evlerinde hayatını kaybeden Emete Şahintepe’ye (K-84) ye ait ikametgahın tahtadan yapılmış mutfak kapısını, muhtemelen sert bir cisim ile zorlayıp hasara uğrattıktan sonra eve girdiğini söyledi.

Polis, zanlının yatak altında muhafaza edilen Huğulu marka çifte kırma düz av tüfeğini, bir adet Beyaz renk Sony Xperia marka cep telefonunu, bir adet Samsung marka cep telefonunu, bir adet Kreator marka şifreli küçük boy para kasasını, bir adet Beko Mini Keyf marka kahve makinesini, bir adet markası meçhul akü şarjerini ve bir adet Sinbo marka el Bender'ini çaldığını aktardı.

Polis, zanlının ikametgâhında mahkeme emri gereği yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini belirtti.

Polis, zanlının kullanımında bulunan Suzuki marka aracın bagaj kısmında yapılan aramada bahse konu eşyaların tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini belirten polis, soruşturma amaçlı 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Topladığı kira paralarıyla kaçtı: Ülkeye tekrar girerken yakalandı12 Haziran 2024 Çarşamba 15:38
  • Mayıs ayı içerisinde 27 kasap işletmesi denetlendi12 Haziran 2024 Çarşamba 15:26
  • KoopBank Basketbol oyuncularına mesaj attı, yeni kulüp kuracağız!12 Haziran 2024 Çarşamba 15:04
  • Girne’de Ruhsatsız Müzik Yayını ve Alkollü İçki Satışı Yapılan Restorana Yasal İşlem12 Haziran 2024 Çarşamba 14:58
  • Ateşli piknik yasaklandı, orman yolları trafiğe kapatıldı!12 Haziran 2024 Çarşamba 14:14
  • Tozlu hava geliyor...12 Haziran 2024 Çarşamba 13:36
  • İsias Otel davasında ara karar açıklandı!12 Haziran 2024 Çarşamba 13:18
  • Ahmet Bozkurt: Ben katil değilim, suçlamaları reddediyorum12 Haziran 2024 Çarşamba 13:08
  • Bafra'da iş kazası... Burnundan yaralandı!12 Haziran 2024 Çarşamba 12:49
  • Lefke'de ani ölüm... 62 Yaşında hayatını kaybetti...12 Haziran 2024 Çarşamba 12:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti