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Yer yer yağmur bekleniyor

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Yer yer sağanak yağmur bekleniyor
Yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji, bugün yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 14-20 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli, bugün ise üst atmosferdeki serin ve nemli havanın etkisinde kalacak. Bu sabah saatlerinde ise yer yer sis görülecek.

Periyot boyunca hava genellikle açık az bulutlu olacak. Bugün öğle saatlerinde iç kesimlerde sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35-38, sahillerde 29-32 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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