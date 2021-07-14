  • BIST 1.365,670
  • Altın 503,69
  • Dolar 8,6150
  • Euro 10,1400
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Merkezi’ne Ek Binalar Yapılmasına İlişkin Protokol İmzalandı

» »
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Doğancı İnşaat Limited Şirketi arasında Lefke’de bulunan Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Merkezi’ne ek binalar yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.
Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Merkezi’ne Ek Binalar Yapılmasına İlişkin Protokol İmzalandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Doğancı İnşaat Limited Şirketi arasında Lefke’de bulunan Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Merkezi’ne ek binalar yapılmasına ilişkin protokol imzalandı. Protokole, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Doğancı İnşaat Limited Şirketi Direktörleri Oktay Önder ve Salih Tabak imza koydu.


Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Toplantı Salonunda gerçekleşen imza töreninde Bakanlık bürokratları ile Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Merkezi öğretmenleri hazır bulunurken, okulun tüm öğrencilerini temsilen Samet isimli çocuk da törene katıldı.


AMCAOĞLU: “ÜLKENİN BATISINDAKİ ÇOCUK DA DOĞUSUNDAKİ ÇOCUK DA BİZİM ÇOCUKLARIMIZDIR”
İmza töreninde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Aralık ayında göreve geldikten sonra, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı nezdinde okullardaki altyapı eksikliklerinin giderilmesi için ihtiyaç duyulan yatırımlara ulaşma adına çalışmaları hızlandırdıklarını anlattı.


Yaklaşık 8 bin öğrenci kapasiteli 16 okulun inşaatının sürmekte olduğu bilgisini veren Amcaoğlu, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların da eksikliklerinin giderilmesi, kaliteli eğitime olan ihtiyaçlarının daha nitelikli okullarda verilmesi adına da adımlar atılacağını belirtti.


“Ülkenin batısındaki çocuk da doğusundaki çocuk da bizim çocuklarımızdır” diyerek adım attıklarını vurgulayan Amcaoğlu, bu düşünce ile ülkenin en batısındaki Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Merkezi’nin daha kaliteli ve daha sürdürülebilir eğitim verebilmesi için inşaatın yapılacağını söyledi.


ÖNDER: “BU BİNAYI YAPMAK BİZİM İÇİN GURURDUR”
Bakan Olgun Amcaoğlu’nun ardından söz alan Doğancı İnşaat Limited Şirketi Direktörü Oktay Önder, “Bu binayı yapmak bizim için gururdur. Ama binayı yapmaktan ziyade belki toplumda bir dayanışmanın başlangıcını yapmış oluruz” ifadelerini kullandı.


İNECİ: “PROJE ÇOK DEĞERLİ”
İmza töreninde son olarak söz alan Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Merkezi Sorumlu Öğretmeni Esma İneci, okulda 4 ile 18 yaş aralığındaki çocukların eğitim gördüğünü aktararak, çocukları yaşlarına göre ayırmak gerektiğini ve bu sebeple de projenin çok değerli olduğunu vurguladı. İneci, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Doğancı İnşaat Limited Şirketi’ne teşekkür ederek sözlerine son verdi.


Konuşmaların ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Doğancı İnşaat Limited Şirketi Direktörleri Oktay Önder ve Salih Tabak protokolü imzaladı.


EK ODALARIN TÜM FİNANSMANI DOĞANCI İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ TARAFINDAN KARŞILANACAK
Protokole göre, Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Merkezi’ne yeni sınıflar, kantin, öğretmen ve öğrenci tuvaletleri, müdür odası, sekreter ve bekleme odası, öğretmen odası ve genel amaçlı oda inşa edilecek.


İnşa edilecek olan ek odaların tüm finansmanı Doğancı İnşaat Limited Şirketi tarafından karşılanacak. Bakanlık ise projenin yapımında kullanılacak inşaat malzemesi ve okulun tam teşekküllü hale getirilmesi için Şirket tarafından temin edilecek meşrufat ve teknik malzemenin her türlü gümrük vergisi ve fiyat istikrar fonundan muaf tutulması için gerekli yasal altyapıyı hazırlayacak.


Bahse konu proje, en geç 1 Şubat 2022 tarihinde tamamlanıp eğitime başlayacak şekilde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na teslim edilecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTOEÖS'dan Amcaoğlu’na Çağrı: Okul Bütçelerinin Konuşulmasının Tam da Zamanıdır30 Haziran 2021 Çarşamba 11:39
  • KTÖS: Okullara bütçe ayırmayan hükümet ve Eğitim Bakanı, okulların masraflarının nasıl karşılanacağını da açıklamalıdır30 Haziran 2021 Çarşamba 09:31
  • Sonuçları açıklanıyor...29 Haziran 2021 Salı 15:29
  • MEB: Kayıt amacıyla velilerden her hangi bir para talebinde bulunulamayacak29 Haziran 2021 Salı 13:00
  • 'Dünyada pandemi nedeniyle 210 milyon çocuk okulsuz kaldı'26 Haziran 2021 Cumartesi 16:02
  • Meslek Liselerine Başvurular Devam Ediyor23 Haziran 2021 Çarşamba 16:30
  • Dr. Suat Günsel Gazimağusa Devlet İlkokulu temel atılacak22 Haziran 2021 Salı 12:56
  • SOS Çocukköyleri 72 yaşında20 Haziran 2021 Pazar 17:08
  • LAÜ’de “4 Ülke, 4 Mimar, 4 Farklı Deneyim” konulu tasarım etkinliği düzenlendi20 Haziran 2021 Pazar 17:07
  • Eğitim Bakanı Amcaoğlu Girne’de Bazı Okullarda İncelemelerde Bulundu18 Haziran 2021 Cuma 14:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti